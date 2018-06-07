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台股取消全球獨家開市 金管會：不需央行同意

2018-06-07 18:41經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會證期局副局長張振山表示，周六補班日股市是否開市，跟匯市沒有必然關係，不也需要中央銀行同意。

為與國際接軌，金管會主委顧立雄表示，明年起將取消台股周六獨家開市；中央銀行表示，周六補班日匯市仍開市。對於股匯市不同調，張振山表示，股市跟匯市，可以脫勾處理，兩者沒有衝突性。

對於會否洽央行意見？張振山說，洽不洽要看有無必要性。他強調，股市跟匯市無關，不需央行同意，系統也不需調整。

至於銀行營業日部分，金管會銀行局副局長王立群則表示，一般民眾有需求，銀行照樣營業，因股市交易只是其中一部分，若全國有上班，銀行仍會營業。

金管會央行台股

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