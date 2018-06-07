台股取消全球獨家開市 金管會：不需央行同意

相關新聞
李雪雯／《「我是有錢人」迷思566》選股不如選對老闆！2018-06-07 18:11
錸德效應全面擴散 誰是接棒人？2018-06-07 13:15
變天？市場派襲擊老牌公司2018-06-07 13:12
謝金河：老人與狗的遊戲不斷上演2018-06-07 13:08
阿文師：大盤短線震盪 個股仍有空間2018-06-07 13:16
本益比今昔差異大 NVIDIA 我就是AI2018-06-07 13:25
人氣歸隊 台股創5月反彈以來最大量2018-06-07 15:28
台股周六獨家交易 最快明年取消2018-06-07 14:37
周六補班交易 券商：有利交割進行2018-06-07 14:37
影／顧立雄：取消台股週六補交易 券商公會說尊重2018-06-07 13:35
被動元件MLCC供不應求 國巨再攀新高價2018-06-07 12:14
回應美商建議 顧立雄：考慮明年取消台股獨步開盤2018-06-07 10:01
顧立雄：將取消台股周六獨家開市 最快明年起上路2018-06-07 10:01
台股週六獨家交易 顧立雄：最快明年取消2018-06-07 09:42
顧立雄：最快明年起周末補班股市不開盤2018-06-07 09:30
那斯達克指數續創高 台股拚前高2018-06-07 08:33
獨步全球周六開盤交易 美商拜託金管會取消2018-06-07 06:08
台塑四寶靚 5月營收跳增26%2018-06-07 02:03
外資買超百億 台股有基之彈2018-06-07 01:05
被動元件人氣旺 成交值占17%2018-06-07 01:04
金融股指數 攀近19年高點2018-06-07 01:04
台積電25日除息 發2,074億元現金2018-06-07 01:01
就市論勢／矽晶圓、電競、蘋概 打光2018-06-07 00:02
群益金鼎證 上月EPS0.14元2018-06-07 00:02
中信投信新商品 申請認可2018-06-07 00:02
元大MSCI A股ETF 開募2018-06-07 00:02
三大優勢…玻璃機殼將成主流2018-06-07 00:02
高息ETF 迎除權息行情2018-06-07 00:02
玻璃機殼夯 概念股鍍金2018-06-07 00:02
施俊吉說台股還會往上走 謝金河這樣看2018-06-06 22:04
台積電6月25日除息 每股配8元現金2018-06-06 17:58
驚驚漲 夜盤留意多空攻防 順勢操作2018-06-06 14:32
歡樂逾百點！ 台股飛越11200 櫃買創十年新高2018-06-06 14:32
台股本益比低 童子賢：政府監管心態大於興利2018-06-06 13:46
被動元件缺貨到2019年 族群應聲大漲表態2018-06-06 13:17
儲祥生：資金充沛 台股向11,270高點挺進2018-06-06 12:46
國巨併君耀 股民參與注意二要點2018-06-06 11:43
超級股東會周登場 214家企業輪番演出2018-06-04 00:04
外資回補台股 盯三風向球2018-06-04 00:04
熱門文章
顧立雄：最快明年起周末補班股市不開盤2018-06-07 09:30
獨步全球周六開盤交易 美商拜託金管會取消2018-06-07 06:08
施俊吉說台股還會往上走 謝金河這樣看2018-06-06 22:04
金融股連漲五日 外資最愛這三檔2018-06-06 21:38
葉垂景減法哲學發威 錸德科技一個月漲逾二倍2018-06-06 19:46
金融股指數 攀近19年高點2018-06-07 01:04
玻璃機殼夯 概念股鍍金2018-06-07 00:02
高通攻5G 三台廠沾光2018-06-07 00:02
顧立雄：將取消台股周六獨家開市 最快明年起上路2018-06-07 10:01
佳世達獲電動巴士訂單2018-06-07 00:02
外資買超百億 台股有基之彈2018-06-07 01:05
股市周六補班交易 券商及散戶各有盤算2018-06-07 10:53
台塑四寶靚 5月營收跳增26%2018-06-07 02:03
環球晶5月旺！營收47億 寫次高紀錄2018-06-07 00:02
台積電25日除息 發2,074億元現金2018-06-07 01:01
三大優勢…玻璃機殼將成主流2018-06-07 00:02
元大MSCI A股ETF 開募2018-06-07 00:02
被動元件族群持續放閃 台股上漲49點收11,2512018-06-07 13:43
光寶科群電 5月報佳音2018-06-07 00:02
聚鼎接單旺 毛利率看俏2018-06-07 00:02
儒鴻遭外資降評 目標價砍到399元2018-06-07 10:44
宏達電+16% 強打Vive2018-06-07 00:02
被動元件人氣旺 成交值占17%2018-06-07 01:04
潤隆上月營收 跳增4.7倍2018-06-07 00:02
TPK-21.7% GIS+0.9%2018-06-07 00:02
就市論勢／矽晶圓、電競、蘋概 打光2018-06-07 00:02
回應美商建議 顧立雄：考慮明年取消台股獨步開盤2018-06-07 10:01
三大法人 買超台股60.26億元2018-06-07 15:52
MLCC包袱變金雞母 達方股價創10年新高2018-06-07 14:31
九豪列處置股 改人工撮合2018-06-07 00:02
砷化鎵三雄5月績優 類股齊揚2018-06-07 14:37
鈊象+10% 營運回溫2018-06-07 00:02
阿文師：大盤短線震盪 個股仍有空間2018-06-07 13:16
全民權證／華通 瞄準長天期2018-06-07 00:02
承啟衝刺電競商機2018-06-07 00:02
被動元件MLCC供不應求 國巨再攀新高價2018-06-07 12:14
台股開漲26點 被動族群仍是多頭主攻標的2018-06-07 09:19
國巨5月營收再衝新高 今年獲利看逐季增2018-06-07 18:32
杰力前五月 大增69%2018-06-07 00:02
盟立、帆宣 認購帶勁2018-06-07 00:01
留言