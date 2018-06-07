回應美商建議 顧立雄：考慮明年取消台股獨步開盤

2018-06-07 10:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



台股未來獨步全球周六補班開盤可望取消！金管會主委顧立雄今日上午參加政治大學國際產業聯盟舉辦的「台灣金融科技關鍵趨勢論壇」活動前接受媒體採訪時透露，他已經和券商公會提及應，將研議取消未來周六補上班獨步開盤的情況，最快明年即可正式上路。

台北市美國商會昨（6）日發表「2018台灣白皮書」，建議政府考量台股常因彈性放假補班，讓台股常有在周六獨自開盤的情形，與國際股市不一致，是否能改善。

據行政院公布，今年總計放假115日。其中共有六個超過三日的連假，包括107年中華民國開國紀念日（三日）、農曆除夕及春節假期（六日）、兒童節及民族掃墓節（五日）、端午節（三日）、中秋節（三日）及108年中華民國開國紀念日（四日）等，其中今年因彈性放假，需要在周六補上班的包括有3月31日與12月22日，台股已獨步全球開市一天，12月將有一次。

過去台股因補班獨步全球在周末開盤，因為缺乏國際股市指數連動參考，外資大多不願意在周六大量操作，因此也往往造成台股周六開盤時交易量常常呈現「冷凍庫」的情況，如今在美國商會建議下，目前金管會已考慮，就算周六補上班，台股也不再獨步開市，顧立雄表示，他將與證券商公會討論後再對外說明。