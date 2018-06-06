鴻海集團下階段成長 郭台銘：不會裁員、要招更多人才

2018-06-06 15:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海集團總裁郭台銘今（6）日在深圳30年投資的「實體經濟與數字經濟融合發展高峰論壇」上提到展望時表示，工業互聯網的發展，不但不會裁員，更要大量招募有實體經濟工作經驗的員工。