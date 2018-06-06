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鴻海集團下階段成長 郭台銘：不會裁員、要招更多人才

2018-06-06 15:18經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海集團總裁郭台銘今（6）日在深圳30年投資的「實體經濟與數字經濟融合發展高峰論壇」上提到展望時表示，工業互聯網的發展，不但不會裁員，更要大量招募有實體經濟工作經驗的員工。

郭台銘也提到，將招募更多有軟體經驗的人，這將是公司下一個成長契機。

鴻海集團總裁郭台銘。記者尹慧中／攝影
鴻海集團總裁郭台銘。記者尹慧中／攝影
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郭台銘實體經濟互聯網

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