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被動元件缺貨到2019年 族群應聲大漲表態

2018-06-06 13:17中央社 台北6日電

法人表示，被動元件、電競、矽晶圓、生技、3D感測等5大類股可關注。 圖/聯合報系...
法人表示，被動元件、電競、矽晶圓、生技、3D感測等5大類股可關注。 圖/聯合報系資料照片
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被動元件供不應求可能延續到2019年，帶動族群強勢表態，國巨盤中一度攻抵1125元漲停價，再創新高，禾伸堂與華新科也在早盤亮燈鎖漲停。

國巨盤中創新高後，小幅拉回至1105元附近高檔整理，大漲近8%，禾伸堂與華科在開盤後不到1小時，即亮燈強鎖漲停，分別來到219元及390.5元。

此外，光頡一度攻上漲停65.6元，是2011年6月上旬以來波段高點，奇力新最高來到180.5元，大漲9%，創歷史新高，大毅也來到118.5元，漲幅逾9%。

國巨董事長陳泰銘在6日股東會中表示，被動元件供需缺口，到2019年仍然填不滿，他進一步指出，國巨集團在積層陶瓷電容（MLCC）的訂單出貨比大於2，晶片電阻大於3，顯示市場需求大於供給，機器設備交期更延長到14個月到18個月，景氣不錯。

市場人士指出，電阻元件材料陶瓷基板吃緊持續漲價，迄今已大漲275%，電阻元件漲勢不減，預估整體被動元件缺貨狀況可能持續到明年，

法人表示，奇力新旗下旺詮、厚聲、麗智等晶片電阻廠在中國大陸昆山設廠，這3家每月產能粗估超過500億顆，全球電阻器每月供應量約3600億顆；全球晶片電阻元件主要廠商包括國巨、KOA、Rohm、Panasonic、Vishay等，國巨是全球最大晶片電阻供應商。

國巨被動元件禾伸堂

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