美股創高激勵 台股短線走勢有撐

2018-06-06 08:34 中央社 台北6日電



美股那斯達克指數再創新高，台股5日小跌守住11100點整數關卡。法人表示，台股各期均線呈現多頭排列，短期回檔有限。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 美股那斯達克指數再創新高，台股5日小跌守住11100點整數關卡。法人表示，台股各期均線呈現多頭排列，短期回檔有限。

美股道瓊工業指數收盤小跌，那斯達克指數在科技股和可選擇消費品部門拉抬下，連續第2天創新高。

道瓊工業指數小跌13.71點或0.06%，以24799.98點作收。標準普爾指數小漲1.93點或0.07%，收在2748.8點。那斯達克指數上揚31.40點或0.41%，收7637.86點。

台股加權股價指數5日終場守住11100點整數關卡，下跌9.39點、跌幅0.08%、收在11100.11點、成交值新台幣1618.29億元。

三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超30.93億元。

法人表示，台股日KD技術指標開口向上，各期均線呈現多頭排列，台股短期回檔有限。

台積電董事長張忠謀5日退休，董事會推舉總經理暨共同執行長劉德音擔任董事長，另一總經理暨共同執行長魏哲家擔任總裁及副董事長，台積電後張忠謀時代來臨。

國巨董事長陳泰銘5日表示，被動元件供需缺口，恐到2019年仍無解，他認為漲價是供需短期現象，長期要看基本面，未來不排除陸續會有合作案。

股王大立光5月營收新台幣43.19億元，月增24%，優於市場預期，年增15%，年營收成長率轉正。大立光表示，由於5月營收成長幅度較大，預估6月將與5月持平表現。