被動元件類股好旺 5月營收攻高

2018-06-06 02:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝佳雯 ／台北報導



被動元件廠業績熱況不減，5月營收齊步衝，包括華新科、信昌電、禾伸堂、立隆都再創歷史新高，保護元件廠聚鼎改寫次高，設備廠雷科較上月幾近倍增；國巨集團旗下鋁質電解電容廠凱美、智寶月增率也都達兩位數。

被動元件龍頭國巨將於近日公布5月營收，法人圈盛傳單月營收可望挑戰60億元大關，但並未獲得公司方面證實。

華新科自結5月合併營收39.18億元，月成長25.2%，比去年同期大增近1.3倍；今年前五月自結合併營收137.58億元，年成長71.9%。