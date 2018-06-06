中華郵政近一年投入11億 加碼金融股

2018-06-06 02:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ／台北報導



中華郵政 分享 facebook 「綠巨人」中華郵政手握逾6.2兆儲匯資金，近一年斥資逾11億元加碼高殖利率金融股，玉山金、第一金、兆豐金、彰銀等都是中華郵政買進標的，成為金融股支持力量。

另外，合庫金前十大股東名單還未公布，但中華郵政之前持有3.66％。法人判斷，合庫金獲利穩健，股價走高到近六年新高18元，又連續兩年配發0.75元現金股息，中華郵政應不會降低合庫金持股。

中華郵政指出，金融股具高現金配息特色，獲利穩定，適合中長期持有，近一年的確有增持金融股。據了解，中華郵政近一年來斥資逾11億元增持金融股，金融股占整體台股比重約兩成上下。

根據公開資訊觀測站資料，玉山金、兆豐金、第一金、彰銀等已公布前十大股東的，其中都有中華郵政，整體加碼張數至少逾17.5萬多張。

經濟日報提供 分享 facebook 其中中華郵政增持玉山金最多，近一年增持逾13萬張，持股比例從2.18%提升到3.2%，從第五大股東躍升到第三大股東。

公股行庫部分，中華郵政近一年對第一金增持約2萬多張，持股比從去年1.24％提高到今年1.41%；對兆豐金持股從3.51％提高到3.58％，增加1萬多張；對彰銀持股維持在1.77%上下。

其中，第一金今年配發0.9元現金股利，年均現金殖利率約4.46％；玉山金今年配發0.61元現金股利、年均現金殖利率約3.08％，玉山金今年配發率高達逾82％，也頗受外資青睞；兆豐金今年每股擬配發1.5元現金股利，高於去年。

對於下半年股債配置，中華郵政表示，目前金融股股價偏高，整體台股也在高點，未來將選股不選市，有好的殖利率股票會擇機判斷。債有機會搭上升息循環利基點，傾向適當酌量加碼。