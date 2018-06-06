陸廠拉貨 大立光5月營收旺

2018-06-06 02:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ／台北報導



大立光執行長林恩平 （本報系資料庫） 分享 facebook 股王大立光昨（5）日公布5月合併營收43.19億元，月增24%，年增14.6%，是今年以來高點，並優於市場預期。大立光表示，5月營收明顯成長，主要因為有些客戶加單，並預期6月表現約與5月相當。

市場預期，大立光本季營收上看123億元，年增近一成，可望挑戰三年來同期新高。大立光5月營收超乎預期，市場解讀是受惠非蘋陣營訂單增加，主要來自中國華為、OPPO新機拉貨積極，尤其大立光5月出貨結構中，千萬畫素鏡頭比重首度突破八成，占比拉高至80%-90%，凸顯非蘋新機對於高階鏡頭需求殷切。

大立光5月營收較去年同期成長近15%；累計今年前五月合併營收166.72億元，較去年同期衰退9%。

近日大立光股價沿5日均線上揚，KD值向上，多頭轉強，昨天盤中一度站上4,520元，為今年以來波段高點，終場上漲35元，收4,450元，三大法人同步買超，累計自4月底低點3,000元起漲以來漲幅達51%。

經濟日報提供 分享 facebook 大立光為蘋果概念股指標，但去年底上市的iPhone X銷售不如預期，元月過後大立光營收直直落，本季處於蘋果iPhone新舊機種交替，主要營運動能來自中國前三大手機廠華為、OPPO、Vivo新機追單積極。

大立光執行長林恩平在4月中旬法說會上，原保守預估本季展望，認為4、5月營收與3月差不多，如果交貨順利，可能會上來一點。不過，大立光在5月初公布4月營收時，因4月營收優於預期，順勢上修營運展望，看好5月營收比4月好，結果5月營收一口氣月增逾兩成，顯示大立光良率改善，新品交貨順利。

法人日前出具報告，預測下半年蘋果將於9月一口氣推出三款新iPhone，全面配備全螢幕及Face ID，預期今年第3季iPhone出貨量將明顯成長，並持續到明年第2季，大立光受惠大，依往年營運軌跡，大立光第3季起營收將明顯彈跳，第4季將攀全年高點。