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印象派？數據派？重機上國道數據會說話

台股高姿態整理 小跌9點收11,100點

2018-06-05 13:44經濟日報 記者林超熙╱即時報導

台股今（5）日利多話題熱鬧火紅，惟指數開盤拉高後獲利了結賣壓不輕，盤勢多半落於盤下整理，低接買盤不弱，終場收盤小跌9.39點，以11,100.11點作收，成交量1,618.29億元，呈高姿態整理。

今日大盤利多話題包括美股大漲、蘋果全球開發商大會（WWDC）、台北國際電腦大展、台積電與國巨等重量級股東會、代表本土資金的OTC指數領先集中市場再創10年來新高、外資昨日在期現貨兩大市場大買超等五大利多，激勵大盤以上漲20.53點的11,130.03開出，OTC指數也以上漲0.22點的158.26新高點開盤，隨後向下整理。

盤面表現部分，連日扮演強勢族群的被動元件龍頭股國巨（2327）召開股東會，早盤以1,090元平歷史高價開出，但多半於平盤上下來回洗盤，半小時已爆出2,000張熱量，終場下跌4.21%，股價收在1,025元；另二線股的奇力新、凱美、九豪、雷科等，早盤有強勢演出。

連日上漲的蘋概三雄台積電、大立光、鴻海等早盤表現軟中帶堅，雖多半壓抑於平盤與小跌間震盪，但盤下的接手不弱，透露蘋概三雄的特定買盤布局動力十足；尤以日前獲亞系外資調高目標價至4,600元，重申「買進」評等的股王大立光，盤中衝高至4,520元再創今年來的新高價表現最為突出，最終上漲35元收在4,450元。

為期五日的蘋果全球開發商大會（WWDC）於今日於美國加州盛大展開，被市場冠上「蘋果先生」的知名分析師郭明錤率先拋出，蘋果新機將準時於9月推出，且新機不再走高貴價位策略，屆時將引爆蘋果一波強攻市占率大戰，而目前正是布局蘋概股的最佳時點。

美國經濟景氣強力復甦，連日公布的經濟數據亮點，帶動道瓊、那斯達克等四大指數連連大漲，尤以科技股那斯達克與費城半導體指數漲勢最為強勁，紛紛來到歷史高點前。

拜美股大漲所賜，台股也不落人後，集中市場也返11,000點大關上，往今年初所叩的11,270最高點挺進，值得注意的是，代表本土資金的店頭OTC指數更於昨日已領先集中市場再刷10年來的新高。

蘋果台積電

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