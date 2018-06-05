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不甘遭抹黑 吳音寧親上政論節目反擊喊告

法人買百億 台股站11,000關

2018-06-05 00:16經濟日報 記者周克威／台北報導

全球科技巨擘FAAMG近期股價多創歷史新高，激勵台積電、鴻海、大立光三王領軍，台股昨（4）日跳空大漲逾百點收市，成功站上11,000點關卡。在新台幣走升、外資偏多、加上台積電等超級股東會召開在即，大盤有望挑戰11,270點的28年新高。

昨日台股大漲160點、居今年2月21日以來單日最大漲點，其中，本土投信、自營商跟進外資腳步，分別買超7.32億元、22.21億元，加上外資買超的76.76億，合計三大法人買超106.30億元。

由臉書（Facebook）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amzon）、微軟（Micorsoft）、谷歌（Google），或是與Netflix合組的FAAMG、FAANG，其中，僅谷歌股價未創歷史新高，蘋果則為股票分割後的新高價，另外包括英特爾等是18年來新高。

隨著科技巨擘領軍上揚，加上新台幣走升，引導國際熱錢再度「錢」進台股，配合超級股東會登場所帶動的多頭行情等，激勵台股昨日跳空開高收高，終場以11,109點收市，順利收復11,000點失土；櫃買指數更以158點收盤，改寫2008年5月以來的十年新高。

台新投顧總經理李鎮宇分析，國際投資機構看好科技股今年的獲利前景，及科技股的新應用與創新獲得市場高度評價，資金推動相關國際科技巨擘股價頻創新高，等同台股相關供應鏈今年業績展望獲得認證加持，成為推動台股後市挑戰11,270點的最大靠山。

資深分析師林成蔭、第一金投顧董事長陳奕光表示，台股自今日起，由台積電揭開的超級股東會序幕，將是行情再創新高的重要推手。台積、大立光等指標公司經營高層對下半年旺季展望，包括蘋果拉貨動能浮現等有利因素，都將成為內外資機構看多第3季旺季行情強度的重要依據。

元大投顧副總杜富蓉指出，隨著上市櫃公司超級股東會登場，加上台北國際電腦展等題材，資金仍將在漲價缺貨、低基期的中小型股間輪流點火；華南投顧董事長儲祥生則預期，櫃買指數與中小型股在資金效應中易有表現空間。

五大利多激勵台股挑戰新高 圖／經濟日報提供
五大利多激勵台股挑戰新高 圖／經濟日報提供
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