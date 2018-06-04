劉坤錫：後續觀察股東會對產業展望及5月營收表現

2018-06-04 12:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



美股上周五走揚，台股今日也吸金，蘋概三王齊揚，蘋果開發者大會將登場，在蘋果股價創高，這一波走弱的蘋概股有機會表現，加上被動元件、光纖、LED、水泥、5G類股走揚，指數一早就穩穩站上11000點。元富投顧總經理劉坤錫表示，台股目前價漲量微增，維持健康的格局，後續觀察股東會對產業展望及上市櫃公司5月營收表現。

台股近日緩步升溫，上周站上短中期均線後，今天在國際情勢利多下，由電子、光學股點火，生技及傳產股助攻，帶量站上11000點，盤面上類股健康輪動，劉坤錫表示，先前資金集中在被動元件和矽晶圓族群，今日有類股分散上揚的現象，因此，預期大盤將會維持健康的格局。

劉坤錫表示，以技術面觀察，台股今日創近期新高突破11000點壓力關卡、櫃買指數也創新高。其中，集中市場量能超過1400億元，櫃買指數量能都有加溫現象，整體價漲量微增呈現健康格局，表現較上周強勢，下個壓力關卡則為11120點。

觀盤重點方面，後續要追蹤美中貿易協商結果的變化，同時上市櫃公司5月營收將陸續公布，觀察優劣等生表現，至於6／30前各股東會的產業未來方向也要留意，對整體盤勢也將會有關鍵性影響。