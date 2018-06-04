親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

藍綠都在騙？高雄大社工業區的降編謊言

快躲室內！7縣市下午13：30萬安演習 外出最高罰15萬元

劉坤錫：後續觀察股東會對產業展望及5月營收表現

2018-06-04 12:28經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導

美股上周五走揚，台股今日也吸金，蘋概三王齊揚，蘋果開發者大會將登場，在蘋果股價創高，這一波走弱的蘋概股有機會表現，加上被動元件、光纖、LED、水泥、5G類股走揚，指數一早就穩穩站上11000點。元富投顧總經理劉坤錫表示，台股目前價漲量微增，維持健康的格局，後續觀察股東會對產業展望及上市櫃公司5月營收表現。

台股近日緩步升溫，上周站上短中期均線後，今天在國際情勢利多下，由電子、光學股點火，生技及傳產股助攻，帶量站上11000點，盤面上類股健康輪動，劉坤錫表示，先前資金集中在被動元件和矽晶圓族群，今日有類股分散上揚的現象，因此，預期大盤將會維持健康的格局。

劉坤錫表示，以技術面觀察，台股今日創近期新高突破11000點壓力關卡、櫃買指數也創新高。其中，集中市場量能超過1400億元，櫃買指數量能都有加溫現象，整體價漲量微增呈現健康格局，表現較上周強勢，下個壓力關卡則為11120點。

觀盤重點方面，後續要追蹤美中貿易協商結果的變化，同時上市櫃公司5月營收將陸續公布，觀察優劣等生表現，至於6／30前各股東會的產業未來方向也要留意，對整體盤勢也將會有關鍵性影響。

台股股東會櫃買指數

相關新聞

看旺醫療保健 外資首度喊買大江葡萄王

2018-06-04 11:13

投信法人：經濟數據強勁 陸股後市仍可期

2018-06-04 10:37

股東會揭下半年展望 台股有望站上11000點

2018-06-04 08:50

就市論勢／飲料旅遊航空 迎旺季

2018-06-04 00:05

朱晏民專欄／工業自動化產業將旺到明年

2018-06-04 00:05

一周盤前股市解析／指數震盪 短線勿追高

2018-06-04 00:05

法人青睞股 多頭先鋒

2018-06-04 00:05

超級股東會周登場 214家企業輪番演出

2018-06-04 00:04

外資回補台股 盯三風向球

2018-06-04 00:04

投信：美元指數台股基本面 觀察外資指標

2018-06-03 15:43

後張忠謀時代 分析師：台積電股價有望創新高

2018-06-03 15:16

台股短線利空出盡 有機會突破1萬1關卡

2018-06-03 14:13

台股本周多空 利多利空分析

2018-06-03 13:47

短多秣馬 衝關解套有路

2018-06-03 13:47

台股再戰萬一 3風向帶盤

2018-06-03 13:47

川劇變臉秀 誰是大贏家 貿易大戰受惠股總盤點！

2018-06-01 15:15

金控股大買金控股！ 學習金融股的存股計畫

2018-06-01 15:13

MOSFET熱浪再起 國際大廠轉單台廠笑呵呵

2018-06-01 09:06

6月軋空總動員 川普出招美股大震盪

2018-06-01 09:03

電競熱潛力股點將錄 毛利率大PK

2018-06-01 08:34

業績比奇力新好但低74元的好股

2018-06-01 08:30

就市論勢／塑化晶圓 可留意

2018-06-01 00:09

Q3鋼市 法人保守看待

2018-06-01 00:08

集保資料庫 防洗錢利器

2018-06-01 00:08

陸生育新政受惠股 吸睛

2018-06-01 00:08

5月申讓持股額 攀高

2018-06-01 00:08

鎖定汽車輕量化 廣華配5元現金股利

2018-05-30 14:37
看更多

熱門文章

後張忠謀時代 分析師：台積電股價有望創新高

2018-06-03 15:16

人臉辨識概念 商機大爆發

2018-06-04 00:05

鋼鐵產量飆 中鋼緊盯

2018-06-04 00:05

超級股東會周登場 214家企業輪番演出

2018-06-04 00:04

法人青睞股 多頭先鋒

2018-06-04 00:05

MIT機能球衣搶手 世足賽概念股三紡織大廠進補

2018-06-04 02:00

台股短線利空出盡 有機會突破1萬1關卡

2018-06-03 14:13

LED發光 台半、光磊放閃

2018-06-04 00:05

破壓闖關 權證押大型股表態

2018-06-03 13:47

外資回補台股 盯三風向球

2018-06-04 00:04

興櫃15悍將 周漲一成

2018-06-04 00:05

電腦展明登場 智邦普、萊德5G布局聚焦

2018-06-04 00:05

漢磊、蜜望實 列處置股

2018-06-04 00:05

人臉辨識概念／台積電日月光 進補

2018-06-04 00:05

英業達、燿華 四檔權證聚光

2018-06-04 00:05

聯發科氣盛 權證看多第一

2018-06-04 00:05

精測5月營收 創歷史次高

2018-06-04 00:05

台股本周多空 利多利空分析

2018-06-03 13:47

人臉辨識概念／大立光玉晶光 帶勁

2018-06-04 00:05

人臉辨識概念／隆達浩鑫 爭食大餅

2018-06-04 00:05

台股再戰萬一 3風向帶盤

2018-06-03 13:47

定穎新產能 逐季開出

2018-06-04 00:05

人臉辨識概念／新唐鈺創 買單進駐

2018-06-04 00:05

智易、正文 認購來電

2018-06-04 00:05

立凱電貴州擴產 大徵才

2018-06-04 00:05

佰鴻、隆達 擁轉型利基

2018-06-04 00:05

和泰車搶市 打家電牌

2018-06-04 00:05

國內外法人買盤瘋搶 大成鋼股價挑戰高點

2018-06-04 09:29

立敦4月每股賺0.32元

2018-06-04 00:05

國巨股東會前夕重登千元 智寶、鈞寶等亮燈漲停

2018-06-04 11:28

全民權證／強茂、葡萄王 二檔俏

2018-06-04 00:05

就市論勢／飲料旅遊航空 迎旺季

2018-06-04 00:05

投信：美元指數台股基本面 觀察外資指標

2018-06-03 15:43

朱晏民專欄／工業自動化產業將旺到明年

2018-06-04 00:05

阿瘦轉型 推出體驗店

2018-06-04 00:05

德律5月營收倍增 股價衝3年新高

2018-06-04 10:07

鎳價漲 燁聯、唐榮樂透

2018-06-04 00:05

台驊董座顏益財創業 收集一堆登記證

2018-06-04 00:05

創櫃之星 閃耀電腦展

2018-06-04 00:05

股東會揭下半年展望 台股有望站上11000點

2018-06-04 08:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top