美股勁揚 台股開盤上漲53點

2018-06-04 09:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



台股上周五在電金傳類股齊揚，指數開平走高，終場上漲74點，成功站穩10900點之上，本周若量能持續溫和成長、新台幣穩盤，搭配股東會利多，「萬一」行情指日可待。美股在就業數據優預期，三大指數全面勁揚，今日亞股開高，日股漲幅超過1%，台股也以上漲53點開出，開在11002點，電子三劍客台積電（2330）、鴻海（2317）漲幅達1.8%、1.2%，大立光（3008）也漲1.5%。

美國5月非農業就業報告優於預期，5月新增就業為22.3萬人，失業率下降至3.8%，失業率進一步降至18年低點，反映美國經濟成長強勁和勞動市場穩健，加重聯準會（Fed）6月升息的市場預期，激勵周五美股三大指數勁揚，道瓊工業指數終場上漲219.37點。

觀察三大法人部分，外資及陸資買超23.67億元、投信買超1.47億元、自營商也買超達13.07億元，三大法人合計買超38.21超億元。其中，外資買盤轉向傳產及金融股，中鋼、大成鋼、亞泥、統一等單日買超都逾1500張，面板雙虎群創、友達也獲外資買盤進駐，至於玉山金、中信金、永豐金、元大金等金控族群也獲得外資青睞。

台指期部分，三大法人則是繼續同步偏多，外資加碼多單5024口，淨多單升破4萬口，來到44594口；投信回補空單20口，淨空單24241口；自營商回補空單73口，淨空單降到2229口，合計三大法人加碼多單5117口，淨多單為18124口。

元大投顧表示，外資買超現貨23.7億元，期貨淨多單也加碼逾5000口，外資籌碼轉多可望支撐行情。然而因美國不再延長鋼鋁關稅豁免，全球再度籠罩在不確定性下，布局時仍需留意短線波動擴大的風險。

日盛投顧認為，台股近期受到中美貿易戰再度升溫以及義大利政局動盪等利空影響，指數呈現較大震盪，但從技術面看，台股回檔守穩月線，且轉強過程站回季線，季線與月線呈現黃金交叉，上周五指數亦站回到五日均線之上，走勢仍屬強勢，後續觀察11100點附近到套牢反壓區能否突破。