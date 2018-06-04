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就市論勢／飲料旅遊航空 迎旺季

2018-06-04 00:05經濟日報 葉鴻儒（摩根台灣金磚基金經理人）

長榮航空。 （聯合報系資料庫）
長榮航空。 （聯合報系資料庫）
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盤勢分析

台股上周受國際市場訊息影響，指數上下震盪，所幸上周五義大利政局動盪似乎有解，帶動歐美股市彈升，激勵加權指數當天站回月線與季線，終場收在10,949點，全周走勢維持平盤，僅微升6點、漲幅0.1%。

法人方面，上周內外資均站在賣方，特別是因為上周三外資單日賣超153.46億元，累計全周外資賣超金額來到197.43億元，投信則小幅賣超20.69億元。

葉鴻儒唱旺飲料旅遊 圖／經濟日報提供
葉鴻儒唱旺飲料旅遊 圖／經濟日報提供
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投資建議

雖然國際市場有義大利政局動盪、美中貿易戰爭疑慮再起等變數，但台股近期表現相對國際市場來得強勢，主要是市場開始看待下半年電子旺季的拉貨效應即將來臨，加上本周有三大重量級會議與活動：包括蘋果開發者大會（WWDC）將於4日登場、Computex於5日揭幕，台積電股東會也將於5日召開，讓台股能迅速消化市場情緒，重返月線與季線之上。

另外，隨著時序進入股東會旺季，在公司經營層心態偏多帶動下，也有助指數維持於相對高檔水準，且近期熱門的漲價題財三族群，包括被動元件、矽晶圓、DRAM等吸引盤面資金，同時，高殖利率題材持續受到市場關注，也維持盤面投資信心與人氣。

不過，台股仍有變數需注意，首先是美國聯準會升息議題，是目前市場較大的疑慮，包括升息步調和速度都可能對市場流動性產生影響，投資市場預期聯準會今年將升息三至四次，金融市場走勢則須視當時對訊息的反應。

至於指數走勢將由族群各自表現，指數為大箱型區間整理，選股方面，在新機上市的拉貨效應下，半導體與蘋果供應鏈相關仍為盤面主流，而物聯網、AI人工智慧、車電等則為長線成長題材；另外，投資人亦可注意夏季旺季概念股，包括飲料、旅遊、航空等族群有機會反映旺季效應。

台股義大利

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