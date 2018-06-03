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後張忠謀時代 分析師：台積電股價有望創新高

2018-06-03 15:16中央社 新竹3日電

分析師認為，台積電未來2年產業領先地位穩固，且下半年旺季效應可期，股價有機會挑戰...
分析師認為，台積電未來2年產業領先地位穩固，且下半年旺季效應可期，股價有機會挑戰新台幣266元歷史高價。 路透
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台積電進入後張忠謀時代，分析師認為，台積電未來2年產業領先地位穩固，且下半年旺季效應可期，股價有機會挑戰新台幣266元歷史高價。

在張忠謀退休倒數計時之際，外資連續7個交易日賣超台積電，累計賣超3萬1942張，6月1日台積電收盤價224元，與1月創下的266元歷史高價比較，還有42元的價差。

華南投顧董事長儲祥生說，外資今年合計賣超台股1764億元，台積電是台股市值最大企業，無法避免成為外資「提款機」，但這不意味外資看壞台積電，或已改變對台積電的評價。

儲祥生表示，美元是否走弱以及美國費城半導體指數能否突破3月創下的1464.6點高點，是台積電股價回升的兩個觀察指標。

儲祥生說，弱勢美元可望引動資金回流入台，屆時台積電將是外資回補標的之一，而費半指數若能突破3月高點，必然對台灣半導體股產生連動，台積電也可望再度成為台股領漲指標。

根據證交所交易資料，張忠謀去年10月2日宣布退休計畫後，台積電股價不跌反漲、還創新高，顯示市場並未把「張忠謀退休」視為利空，而是解讀為「接班」不確定因素解除，台積電股價終於回歸基本面。

若依據台積電先前預估，今年7奈米製程可望貢獻10%營收，加強型7奈米製程預計今年推出，5奈米製程明年第1季試產。

分析師說，台積電短期先進製程如期發展，在2至3年內產業領先地位相當穩固，第2季營運雖可能不如預期，不過推估下半年營收比上半年好，成長率可達16%至17%，股價隨著旺季水漲船高，有機會挑戰266元歷史高價。

至於第2季營運展望，由於智慧手機市場需求疲弱，第2季營收恐低於預期，將滑落為78億至79億美元，季減7%至8%，加上虛擬貨幣挖礦需求不確定性影響，今年營收成長目標從先前的10%至15%，降為成長10%。

另外，根據台積電預估，今年不含記憶體的半導體市場成長率約5%，是成長目標5%至7%的低標，晶圓代工業成長率約8%，未達到預期成長目標9%至10%。

台積電外資

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