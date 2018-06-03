飆股的故事／茂矽出現轉機 業績看旺

2018-06-03 01:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益



分享 facebook 晶圓代工廠茂矽近來產能滿載，今年第1季調漲代工價格，預計第2季營收可較去年同期成長5%至10%，也可較第1季成長，近期市場將其列為缺貨概念股，加上基本面出現轉機，股價出現一波強攻漲勢。

茂矽股價上周五（1日）收48.5元，寫下波段新高，3月初以來從24.95元起漲，漲幅達94%，短線急漲，今年具轉機性的基本面也吸引市場目光。

茂矽股價今年來拉升，主要由於過去幾年營運陷入低潮，列入全額交割股，不過去年晶圓代工產業回升，市場6吋產能不足，加上MOSFET等需求強烈，茂矽去年接單及全年業績已告回升，股價在今年第1季出現一波拉抬。

經濟日報提供 分享 facebook 進入第2季，由於每股淨值回到票面之上，4月起茂矽恢復融資券交易，營運回升加上恢復信用交易，出現第二波漲勢。

基本面表現上，茂矽表示，該公司產能自2016年下半年開始就一路滿載，業績表現不易再大幅衝高，不過市場需求熱絡及原料上漲，茂矽今年第1季調整價格，但其實這不算漲價，相對過去價格，前些年是虧錢經營，現在只是將價格調到合理水準。

今年第1季茂矽價格調整約5%至6%，3月營收開始反應，預計第2季營收在價格調整效益下，營收可望較去年同期成長5%至10%，也較今年首季有個位數成長。

在毛利率表現上，茂矽去年全年平均毛利率回升至16.8%，去年第4季單季毛利率更有18.01%，全年毛利率是2007年以來最佳，在報價調整後，預計今年仍有上修空間。

茂矽表示，公司原希望今年第1季毛利率就跨越20%，不過在匯率影響下，第1季為19.4%，如今希望第2至第4季單季與全年毛利率都能在20%以上。

在產能方面，茂矽目前月產能6吋晶圓約5.7萬片，自去年下半年以來就全產能生產，由於接單應接不暇，今年將透過去瓶頸工程將產能提升到6萬片，預計今年底前可完成，擴充的單月產能約3,000片，一年大約可增加營收7,000萬至8,500萬元。

茂矽認為，下游市況熱絡，對今年下半年需求正面看待，評估未來產能雖不易大幅擴充，但訂單結構優化調整，仍有利提升業績表現。