櫃買熱翻天 中小股基金夯

2018-06-03 03:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ／台北報導



櫃買市場交投熱絡，近日價量雙創近十年新高，今年來指數報酬優於集中市場，彭博資訊預估，櫃買市場今年企業獲利成長率約六成，優於集中市場的一成。

投信指出，櫃買企業獲利表現佳，將帶動櫃買指數持續創高，可聚焦產業趨勢正向且具競爭力的中小型、上櫃股票型台股基金，掌握超額投資報酬機會。

台股史上最長萬點行情已滿周年，儘管近一季波動幅度加大，但主動式操作的中小型、上櫃股票型基金，透過經理人精選持股及產業配置，績效表現相對優異。

理柏統計，中小型、上櫃股票型基金近三個月平均報酬分別上漲14.5%、14.1%，居各類台股基金冠、亞軍，也明顯優於櫃買、集中市場同期間的5.1%、0.6%。

復華中小精選基金經理人周奇賢表示，下半年旺季即將來臨，未來三至五年科技業可望持續蓬勃發展，包括汽車電子、物聯網、雲端、人工智慧等應用，搭配5G建置發展可望加速，半導體產業需求提升也同步受惠，將提供中小型電子股供應鏈成長動能。

此外，具缺貨概念電子零組件、油價上漲受惠之塑化、具競爭力優勢的工具機，以及紡織等傳產族群也可留意。

保德信大中華投資組主管葉獻文分析，櫃買走勢維持強勁，就籌碼面觀察，本土法人自營商持續偏多，投信在高檔呈現持續性賣超操作，外資過去一周整體維持小幅買超，在下半周指數衝高時僅略作調節，一反先前高出低進的操作模式，將支撐指數維穩於高檔。

外資法人近期出具報告顯示，看好台股基本面有撐，第二個萬點年仍挺立萬點，高檔常態確立，另據截至5月31日，櫃買市場融資餘額717.68億元，較4月底融資餘額677.71億元，增加近40億元，顯示投資人仍看好櫃買市場後市表現。