股海自由行／控制資金水位 持盈保泰

2018-06-03 03:50 經濟日報 陳豊丰



義大利政局動盪引發一連串的風暴，從右派政黨聯盟的擴張性預算案，遭信評機構警告將調降其債信評等，到歐債風暴的疑慮再起，重挫歐元匯價，美元指數一度逼近95大關，避險情緒升溫之際，國際股市為之動盪。隨著政治觸發金融危機的風向越發明顯，兩個反對黨才在多方協調下宣布妥協，讓一度放棄組閣的孔蒂再做嘗試，短期危機暫告解除。

5月美元漲勢凌厲，但近期發布的美國經濟數據表現並不突出，整體而言，第2季初景氣動能大致與第1季2.2%相去不遠，與川普所宣稱的3.0%目標仍有一段距離。

面對趨於紛擾的局勢，美國聯準會的態度似乎有所軟化。甫公布的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀錄顯示，官員認為即便通膨觸及2%的政策目標，並無必要調整目前的政策模式，意味著緩升息的方向仍將延續；可預見6月中旬的FOMC，雖仍將再升息1碼，至於投資人所關注的年底利率預測值，可望維持不變，有助於緩和金融市場的動盪。

國際局勢的紛擾，資金移動快速，對於台灣金融市場帶來短暫的衝擊，所幸，受惠於政策性引導，抵銷一部分外資持續匯出所造成的緊縮效應，國內金融體系的流動性尚稱充裕，並無立即且顯著的負面衝擊產生，後續仍應密切注意幾個重要事件的發展：除了上述義大利的政局動向之外，川普在美中貿易談判上的反覆無常，短期目的或許是對6月初的第三輪談判施壓，試圖藉此尋求最大的利益，但中國方面是否願意接受則是未知數，因此美中貿易戰尚未完全落幕，仍是金融市場的潛在風險。

科技產業方面，不同於近期媒體報導的2019年iPhone後方3D感測將採用立體視覺技術（Stereo Vision）執行AR，我們認為更可能的解決方案是「立體視覺+ToF（time-of-flight）感測模組 」，其中ToF感測模組將整合VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）（不含繞射光學元件DOE（Diffractive Optical Elements）與ToF，以達成較佳的低光源環境表現。

在立體視覺方面，蘋果可能採用三鏡頭設計，其中兩顆鏡頭將利用立體技術執行AR，以達成較佳的精確度，而第三顆鏡頭則用於超望遠光學變焦。然而，立體視覺的缺點為演算法與反應時間較不理想，三鏡頭升級趨勢已逐漸成形，且市場過度擔憂VCSEL將被移除。

另外，對於鋼鐵產業看法轉趨樂觀，原因在於供需展望轉佳可望推升鋼價。在中國自2016年來的供給側改革帶動下，鋼價已開始反彈；此外，全球經濟動能已轉為有利於鋼鐵需求成長。

世界鋼鐵協會（WSA）預估美國 2018-2025年的鋼鐵需求年複合成長率將達1.2%。歐盟經濟復甦範圍亦漸擴大，歐盟鋼鐵進口需求因而浮現。隨著全球供需展望轉佳，鋼價已重回向上循環周期。鋼價在2018年將維持漲勢，係因河南省與唐山市冬季限產已延長至2018年11月，影響中國13.5%的總粗鋼產能。熱軋鋼利差自2017年以來已大幅擴張，當前產業態勢較有利於上游熱軋鋼廠。

市場資金持續聚焦於漲價題材、併購機會、低基期且有高殖利率保護、暑假電競題材、跌深蘋概股、受惠景氣復甦金融股、油價趨堅受惠之塑化類股，投資人仍宜控制資金水位，留意國際債券價格下滑所衍生之可能風險，不確定時應減碼或觀望，逢低布局，持盈保泰。

（作者是元大投顧總經理）