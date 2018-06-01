投顧：IC庫存仍維持正常水平 半導體Q2備貨旺季啟動

2018-06-01 10:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



半導體族群第2季旺季啟動，營運展望樂觀，以車用以及挖礦相關族群為主。 晶圓代工方面由於台積電（2330）在先進製程仍具有技術領先優勢，下半年年獲利成長動能仍具期待性，永豐金投顧建議仍可逢低佈局；世界先進（5347）受惠車用功控相關需求提升，2019年成長可期， 給予買進建議。

永豐金投顧表示，根據過去IC庫存走勢，在2017年第4季智慧型手機出貨潮的帶動下，庫存天數由之前預期從78天降至68天。整體IC設計公司出貨於第1季轉強，帶動營收上升，讓庫存天數上升至較高水準。預期第2季及第3季為迎接手機銷售旺季預期庫存週轉天數回升至76天。

近期虛擬貨幣需求強勁帶動產能緊俏，向上推升，對整體庫存影響並不明顯。預估2018年IC產業庫存調整階段於第1季結束，第2季重啟備貨受智慧型手機需求回溫，以及物聯網、車用等新應用需求增加，預估將重啟備貨，其中又以IPhone 為主要觀察指標，在今年三款新機銷售狀況為下半年IC庫存是否過高指標。

目前整體來看，IC產業庫存處於正常循環階段。

智慧型手機廠商去年謹慎看待手機銷售，備貨較為謹慎，在2017年第4季通訊及消費性產品庫存陸續去化，並於今年首季開始進行調整庫存動作。

PC庫存於並沒有明顯減少，主要為INTEL占了約六成的比重，受到伺服器推出不如預期影響，庫存水位消化不如預期。車用電子受惠各大車廠晶片數量開始提升，整體需求優於預期，營收以及庫存同步增長。現階段在各大IC設計公司對市場銷售狀況調整迅速，使半導體晶片週轉天數庫存天數皆維持正常水平。

觀察2016年第1季以來，8吋晶圓代工廠產能利用率受到 指紋辨識等低階製程產品需求提升，供需情況轉緊，直到2018年，指紋辨識需求減緩，供需狀況才略趨平衡。

展望2019年，受大陸家電產品變頻化趨勢持續演進，對MOSFET等power discrete需求持續上 升，另外無線充電、物聯網、車用等新應用，帶動power discrete元件需求增加，預估8吋晶圓代工廠的產能利用率可將持續維持在100%左右的水準。

長期而言，全球晶圓代工廠擴產主要以12吋先進製程為主，8吋晶 圓代工廠商並沒有大幅度擴產的計畫，預計總體需求持續增加的狀況下，整體供需狀況將更加緊俏。