親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

分屍案／為何被打還不離開渣男？對話原因曝光

信義房屋董事會通過 除權息交易日為6月15日

2018-05-31 20:17經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

信義房屋今日董事會通過除權息交易日6月15日。另外，公司決議發行今年度第二期國內無擔保普通公司債案，發行總額上限不超過新台幣18億元。

信義房屋表示，發行無擔保普通公司債，主要是償還銀行借款及充實營運資金。

信義房屋去年全年合併營收為新台幣178億元，較前年同期成長135%、稅後純益28億元，年增205%，每股稅後純益4.3元。公司通過每股配發2.5元現金股利，以及1.31元股票股利，合計共3.81元。

新台幣信義房屋公司債
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

A股入摩前戲 滬指漲近1.8% 創一個月來新高

2018-05-31 17:43

政府領軍海外參展 生技股紅光滿面

2018-05-31 15:05

5月31日投資情報站

2018-05-31 14:33

分析師：台股上檔空間受美元壓抑 個股表現是盤面主軸

2018-05-31 12:50

股市萬點股民無感 金管會查原因兩個月內公布

2018-05-31 10:55

立委爆料 5月外資匯出26億美元

2018-05-31 10:34

台股上萬點一年 顧立雄：不會只有外資賺錢

2018-05-31 10:22

A股入摩吸金 顧立雄：外資投資台股水位仍穩定

2018-05-31 09:36

顧立雄談A股入摩：台股若基本面好 錢就會回來

2018-05-31 09:30

MSCI季度調整生效 台股防甩尾

2018-05-31 01:21

台幣貶破30 台股爆量跌

2018-05-31 01:12

就市論勢／被動元件食品 可留意

2018-05-31 00:02

電子投票 改變股東會形態

2018-05-31 00:02

元大發行期貨權證

2018-05-31 00:02

投保中心 受理四案求償

2018-05-31 00:02

台積目標價 大摩喊239元

2018-05-31 00:02

MSCI季調生效 台股防亂流

2018-05-30 23:16

櫃買市場績效佳 今年來成交量日均值成長近兩成

2018-05-30 21:21

雷笛克布局車用市場有成 將重回成長軌道

2018-05-30 20:26

商店街股票 6月22日起終止買賣

2018-05-30 19:18

第一金營運績效報佳音 金融操作及財管收益成長近三成

2018-05-30 19:17

上海商銀上市 公開說明書須補充金融科技因應措施

2018-05-30 19:07

日電貿31日變更交易 撮合延至五分鐘

2018-05-30 19:00

外資賣超逾152億 金融股成提款機

2018-05-30 18:47

三陽工業將發重訊 31日暫停交易

2018-05-30 18:31

永大經營權之爭 市場派許作名發出聲明

2018-05-30 17:38

證交所ETF短片徵選 總獎金65萬元

2018-05-30 17:33

葡萄王輸入資訊不合規定 證交所開罰1萬元

2018-05-30 17:32

國巨收購君耀獲准 股民6月21日前可辦理應賣

2018-05-30 17:06

5月30日／台股投資情報站

2018-05-30 14:37

集保推平台／股東會大革命 電子投票正夯

2018-05-30 14:37

大立光目標價 港資升上4600元

2018-05-30 14:37

鎖定汽車輕量化 廣華配5元現金股利

2018-05-30 14:37

鴻海集團進軍半導體 劉應光：京鼎與帆宣互補

2018-05-30 14:37

鴻海FII掛牌 棄購額2.15億 創A股新高

2018-05-30 14:37

漢來美食股東會 賴宗成續任董事長

2018-05-30 13:16

就市論勢／電子上游族群 聚焦

2018-05-30 00:06

櫃買業績發表 三檔KY股壓軸

2018-05-30 00:06

世足賽加持 紡織三雄營運升溫

2018-05-30 00:05
看更多

熱門文章

MSCI季度調整生效 台股防甩尾

2018-05-31 01:21

MSCI半年度調整生效 台股收漲53點爆量2,364億元

2018-05-31 14:00

逐筆交易明年底前上路 立委：會把散戶踢出股市

2018-05-31 10:17

尾盤爆量813億 分析師：後市以個股為主

2018-05-31 14:56

台幣貶破30 台股爆量跌

2018-05-31 01:12

三陽出售廈門金龍股權25% 貢獻EPS1.5元

2018-05-31 14:43

三陽傳併購 31日停止交易

2018-05-31 02:01

友訊CEO魏美玲請辭

2018-05-31 00:02

雲端儲存新契機 錸德家族攻勢猛

2018-05-31 12:10

台積目標價 大摩喊239元

2018-05-31 00:02

就市論勢／被動元件食品 可留意

2018-05-31 00:02

帆宣在手訂單 滿到明年

2018-05-31 00:02

微星四大產品線 全面看旺

2018-05-30 22:02

日廠擴產 嘉聯益老神在在

2018-05-31 00:02

朋程 今年獲利爆發

2018-05-31 00:02

缺貨漲價概念股領漲 台股一度收復10900點

2018-05-31 11:37

威剛：DRAM旺到2020年

2018-05-31 00:02

股市萬點股民無感 金管會查原因兩個月內公布

2018-05-31 10:55

義隆電 秀AI技術方案

2018-05-31 00:02

MSCI季調生效 台股防亂流

2018-05-30 23:16

廣達旗下 搶雲端商機

2018-05-31 00:02

事欣科滿手單 營運喊衝

2018-05-31 00:02

微星 四產品線暢旺

2018-05-31 00:02

世芯接單看俏 下半年旺

2018-05-31 00:02

環球晶受惠矽晶圓漲價 亞系外資上修目標價

2018-05-31 09:50

先進光車用鏡頭看俏 股價強攻漲停

2018-05-31 13:48

影／高新明：帆宣與樺漢是軟硬結合的互補性

2018-05-30 22:02

最牛一輪／台泥利多 元大7A喝采

2018-05-31 02:33

AI智慧裝置概念股 悄悄吸金

2018-05-31 14:32

大同土城建案 Q4起認列收益

2018-05-31 00:02

政府領軍海外參展 生技股紅光滿面

2018-05-31 15:05

強茂股價帶量走揚 盤中漲逾6％

2018-05-31 10:33

緯穎攜手輝達推AI新品 股價歡呼

2018-05-31 14:33

8吋產能緊俏 世界撐竿跳

2018-05-31 14:32

非蘋手機Google Pixel 3 傳鴻海通吃

2018-05-31 14:25

農林募資3億 強化垂直整合

2018-05-31 00:02

電子投票 改變股東會形態

2018-05-31 00:02

宇峻收回遊戲IP 本季補

2018-05-31 00:02

王品董座喊話穩軍心 股價回神

2018-05-31 11:43

台股上萬點一年 顧立雄：不會只有外資賺錢

2018-05-31 10:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top