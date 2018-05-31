美股止跌反彈逾300點 台股開盤上漲34點站回月、季線

2018-05-31 09:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



美股昨日止跌反彈逾300點，激勵台股今（31）日開盤隨即站回月線及季線，以10,856點上漲34.86點開出。聯合報系資料照 分享 facebook

在歐洲政治動盪局勢趨緩下，美股昨日止跌反彈逾300點，激勵台股今（31）日開盤隨即站回月線及季線，以10,856點上漲34.86點開出後，多頭氣盛下，指數一度回攻10,900點，惟上檔十日均線具有反壓，指數又收斂漲幅。

昨日美股走勢開高走高，由於歐洲政治動盪局勢趨緩，義大利拍賣56億歐元國債市況優於市場預期，而且美國聯準會通過未來修改沃爾克規則的提議，激勵美國金融類股表現。

此外，油價止跌反彈亦提振能源股表現，終場道瓊工業指數上漲306.32點或1.25%，收在24,667點；標普500指數上漲34.15點或1.26%，收在2,724.01點；那斯達克指數上漲65.85點，或0.89%，收在7,462.45點；費半指數上漲8.99點或0.65%，收在1,389.91 點。

從籌碼面來看，三大法人昨日合計賣超177.59億元，其中外資賣超153.46億元，投信賣超10.66億元，自營商賣超12.36億元。外資台指期部位，多單減少6,668口，使得整體淨多單部位降至35,407 口。

昨日台股受到美中貿易戰再度發酵、義大利組閣失敗導致政局危機等負面因素影響，指數跳空下挫，終場以長黑K作收，並跌破月線及季線支撐。

考量近期外資持續賣超，且今日為MSCI 半年度調整，加上中美貿易談判的不確定因素，指數上檔有壓；不過，時序接近股東會的召開，公司經營階層心態普遍偏多。

指數下檔有撐，選股不選市為操作基調，建議布局漲價概念及業績題材類股，選股上以半導體矽晶圓、被動元件、水泥、塑膠及高殖利率股等為主。