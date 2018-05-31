A股入摩吸金 顧立雄：外資投資台股水位仍穩定

2018-05-31 09:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會主委顧立雄。記者杜建重攝影 分享 facebook

A股納入MSCI吸引外資，會否衝擊台股？金管會主委顧立雄今（31）日上午在立法院受訪表示，外資投資台股市值比重仍有30%，他認為仍會穩定在這個水位，短期看不出變化，長期再觀察。

對於近日台股變化，顧立雄表示，台股已比很多新興市場好很多，最近國際情勢變化快，美中貿易一下停一下又重啟，川金會一下停不開一下又開；歐元區政治情勢又不穩，會否再重啟一次大選後，脫歐的政黨又出來，還有，歐洲與美自由貿易談判因川普而會停掉等。

「這麼多情況，金融市場難免都會有不安的情緒」，但「相對我們表現不錯」，顧立雄表示，因經濟基本面不錯，上市櫃營收1~4月不錯，台股還有現金殖利率、本益比合理、資訊揭露、公司治理等優勢，都算不錯的市場，今日A股入摩，收盤後再來看看。

對於外資減碼，他表示，熱錢總會跑來跑去，台股基本面好，「匯率穩定時，錢會回來」。

對於MSCI對台股的吸金效應？顧立雄表示，短期的影響仍在被動式基金，長期來看，拉高水位，深港通或滬港通、RQFII額度等，「漸漸拉高A股入摩的檔數，長期會吸引一些錢進去」，但從過去經驗來看，不代表台灣的外資就會（出去），台灣外資一直呈現穩定狀態。

顧立雄表示，上市櫃IPO家數有成長，透過多元化上市櫃方案吸引優質的進來，昨日上海商銀已上市，這屬於大型股，應會符合MSCI成分股條件。

至於MSCI納入A股，長期來看陸股仍有吸引力，該如何因應？顧立雄認為，主動式基金就是看市場情況，外資投資台股市值比重仍有30%，他認為仍會穩定在這個水位，短期看不出變化，長期再觀察。

對於最新外資匯出入資料，顧立雄表示，央行還沒給資料，還沒看到。