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顧立雄談A股入摩：台股若基本面好 錢就會回來

2018-05-31 09:30聯合報 記者孫中英╱即時報導

金管會主委顧立雄。本報系資料照
金管會主委顧立雄。本報系資料照
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針對大陸「A股入摩」效應，金管會主委顧立雄今天(31日)說，就算A股想拉高入摩檔數，但不代表台股外資情況就會有太大改變，他說，長期以來外資還是處於穩定狀態，目前外資持股占台股市值約30%左右。

根據金管會統計，到4月底，外資持股台股市值還有37.96%，但已較去年的40%為低。

顧立雄上午出席立法院財委會備詢前，被媒體問到對A股入摩，會否影響台股表現。顧立雄說，目前看來，大陸想透過深港通、滬港通或RQFII，來拉大A股入摩的檔數，「長期(陸股)會吸引錢進去」，但從過去經驗看，這不代表台灣的外資情況就會有太大變動，長期以來，外資還是很穩定。

顧立雄說，金管會希望台股IPO家數能成長，並透過多元上市櫃方案吸引優質進來，像近期即將上市的「上海商銀」即屬於大型股，會符合MSCI成分股條件，在多元上市櫃部分，即使沒有獲利，但有一定營收公司也可以進來，希望多吸引一些公司進到資本市場。

顧立雄還說，近期國際情勢變化很快，像中美貿易戰一下停歇一下再起，川金會一下停一下又開，歐元區政治情勢不穩，導致金融市場難免會有不安情緒，但相對來看，我們(台股)表現還算不錯，各項數據基本面，包括1到4月上市櫃營收不錯，還有現金殖利率、本益比都合理，他說，熱錢(外資)總會跑來跑去，會做一些因應，「但(股市)終究基本面好，匯率穩定，錢就會回來」。

外資台股顧立雄
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