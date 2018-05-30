櫃買市場績效佳 今年來成交量日均值成長近兩成

2018-05-30 21:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ╱即時報導



櫃買市場近期表現維持火熱，自2017年底的148.52點上漲至2018年5月30日之155.28點，漲幅4.6%，縱觀國際主要股市今年以來多呈現下跌，例如美國道瓊下跌1.5%、英國股市下跌0.7%、德國股市下跌1.9%、中國上海股市下跌5.7%、韓國股市下跌0.4%等，櫃買市場的逆勢上漲在國際股市中更顯得難能可貴。

2018年截至5月30日止，上櫃股票成交日均值371.22億元，較2017年的成交日均值312.34億元成長18.9%，5月以來更已出現過5個營業日成交值超過500億元的情形，顯示近來上櫃股票交易成長動能仍舊強勁。

櫃買中心表示，上櫃公司公告的2018年第1季財務報告獲利表現相當優異，統計有獲利的上櫃公司計有491家，占全體上櫃公司的65%，且依照上櫃公司公告的營業收入金額觀察，2018年前4月營業收入較去年同期增加的計有21個產業類股，整體表現優異。

經統計，截至5月29日櫃買市場融資餘額711.95億元，較上月融資餘額增加34.24億元，顯示一般投資人對櫃買市場後勢仍持續看好。5月現股當日沖銷交易占比高達35.9%，上櫃認購（售）權證交易日均值達11.58億元，較上月成長17.8%，櫃買中心建議投資人可以根據自己的投資屬性，在櫃買市場挑選出適合自己的投資標的，擇優參與資本市場，共享企業發展的成果。