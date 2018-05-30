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歐美市場風暴衝擊 台股收跌142.95點、跌破月季線

2018-05-30 13:44經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

歐美股市動盪衝擊亞股表現，亞洲早盤主要股市跌幅超過1.3%，台股今（30）日盤中跌勢雖相對為輕，但大盤走勢仍出現開低走低，盤中曾跌破10,800點關卡，盤中下跌超過160點；多頭仍在下檔進行撐盤，11時15分過後，緩步推升指數，今日收盤指數為10,821.17點，下跌142.95點，成交量為1,607.34億元，同步跌破月季線支撐。

義大利政治局勢動盪，以及美國再度對中國大陸高科技進口品課徵25%關稅，美股四大指數全面下跌，跌幅介於1.58%~0.5%。台股原先多頭指標被動元件族群的國巨（2327）、奇力新等股走勢疲軟，不過，華新科（2492）表現強勢，股價收漲5%；另一指標類股的矽晶圓族群中，環球晶表現亮眼。

蘋概三王股的台積電及大立光盤中走勢一直疲軟，鴻海相對較強，還曾在平盤之上；原本市場寄望政府會進場護盤，但富邦金（2881）與國泰金盤中跌幅超過2%，也拉低金融股指數。

群益投顧表示，近兩周台股在蘋概股大立光與鴻海等陸續反彈，加上漲價題材股，例如，矽晶圓及被動元件扮演多頭部隊，指數逐步進逼11,000點大關，雖11,000點之上仍有壓力，但低檔接手不弱，若義大利政局未進一步惡化，大盤仍有機會克服11,000點壓力。

台股示意圖。 記者黃仲裕／攝影
台股示意圖。 記者黃仲裕／攝影
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