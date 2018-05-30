歐美市場風暴衝擊 台股收跌142.95點、跌破月季線

2018-05-30 13:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



歐美股市動盪衝擊亞股表現，亞洲早盤主要股市跌幅超過1.3%，台股今（30）日盤中跌勢雖相對為輕，但大盤走勢仍出現開低走低，盤中曾跌破10,800點關卡，盤中下跌超過160點；多頭仍在下檔進行撐盤，11時15分過後，緩步推升指數，今日收盤指數為10,821.17點，下跌142.95點，成交量為1,607.34億元，同步跌破月季線支撐。

義大利政治局勢動盪，以及美國再度對中國大陸高科技進口品課徵25%關稅，美股四大指數全面下跌，跌幅介於1.58%~0.5%。台股原先多頭指標被動元件族群的國巨（2327）、奇力新等股走勢疲軟，不過，華新科（2492）表現強勢，股價收漲5%；另一指標類股的矽晶圓族群中，環球晶表現亮眼。

蘋概三王股的台積電及大立光盤中走勢一直疲軟，鴻海相對較強，還曾在平盤之上；原本市場寄望政府會進場護盤，但富邦金（2881）與國泰金盤中跌幅超過2%，也拉低金融股指數。