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捍衛經營權 永大董事會致信全體股東

2018-05-30 12:11經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

今年爆發經營權之爭的永大電機，今（30）日發出一封董事會給全體股東的信，信中提到永大最大股東日立將支持公司派，以及現任董事長許作立兒子許瑞鈞，將接棒成為新董事長，並批評市場派之首、前永大總經理許作名任職期間的失誤及所投資公司疑似從事電梯相關競業行為。

以下是永大董事會給全體股東的信件內容：

永大一直相信，我們的企業價值是透過向我們的客戶提供優質和值得信賴的服務所實現的，同時也為我們的股東持續的創造價值。我們意識到在過去三年中，我們並未達到股東的預期，主要是由於我們的中國業務疲軟和管理不善。考慮到這一點，今年我們將開展業務轉型之旅，重振我們 的成長動能。

作為轉型的一部分，我們致力於加強我們的業務營運、董事會、經營管理團隊以及 我們的公司治理工作。如果沒有您的支持，這些努力將無法取得成功，因此，我們期待您在 2018 年 6 月 28 日的年度股東大會支持董事會的提案以及所推薦的高素質候選人。

我們累積出貨台數 231,866 台並持續成長，電梯市場基本面的業務依舊保持成長，這些都有利於 我們的客戶、投資者和我們自己的員工。儘管我們還需要做更多的事情來充分了解我們發展戰略 的價值和潛力，但在過去的一年裡，我們確定了我們為未來設定了正確的道路，並且一磚一瓦地建造它。

日立、永大基於彼此合作超過 50 年的情誼，日立又為我公司過往電梯事業技術發展的主要支持 者。鑒於中國市場今日競爭激烈，爲了因應未來公司長期生存發展所面臨的挑戰，永大在接班人 許瑞鈞的領導下，計劃在產品線、供應鏈、通路、技術、維保市場、教育訓練上進行全盤的檢 討。

另外，考慮到現有資源的有限利用以及股東價值最大化等議題，公司與日立攜手探討此計 劃，雖然在競爭激烈的市場環境中受一定的影響，未來公司的體質將能更健全，公司依然能在中 國市場上守住一片的江山。

近幾年台灣房市進入修正調整階段，台灣永大憑藉優異的產品技術與服務品質，在房市不景氣中 訂單量仍逆勢成長，2017 年受訂台數較 2016 年增加 13%，其中汰舊換新電梯更以 15%以上之年增 率持續成長，目前市佔率全台第一，穩居台灣電梯龍頭寶座。電梯保修收入每年亦穩定增長，持 續穩定灌注公司營收與獲利。為拓展企業多元化經營，跨產業投資之子公司永日建機與關聯企業 元利盛精密機械亦穩定獲利，貢獻集團整體營收與利益。

永大在中國的營業收入約占合併營業收入的 70%。換句話說，我們在該市場的表現決定了整體業 績，遺憾的是我們在這個市場上落後了。在前總經理許作名的任職期間，適逢中國的電梯市場快 速成長，雖然期間內每年訂單有所成長，但任職後期表現不佳，買方無法履行合約或退購訂單數大幅增加，並且造成擴大產能的資本支出浪費。

在過去的三年中，公司發現了許多失誤，例如對客戶和管理階層承諾的電梯合約訂單量，但出貨量明顯不足。因此，後續的領導者努力提高產品 的質量、降低營運費用、提高收款效率以及強化合約的有效性以減少退購訂單量，但在整頓期間 也造成部分訂單量流失。

電梯市場與房地產業的發展高度相關，因此房地產業的景氣放緩有可能對我們的業務產生負面影 響，但以永大台灣過去經驗來看，當房地產經濟不穩定時，保修收入不會受到景氣循環的影響， 而會逐年穩步增長。在過去的 20 年裡，台灣市場保修收入從 10 億元增長到 25 億元以上，收入成長了 150%，平均年增長率為 7.5%。

相信中國永大的保修收入在未來也會成為永大成長的動能， 我們承諾保修業務會成為穩定的收入來源。同時，高效率、高品質地提供我們在這些關鍵領域的 服務和專業知識，並進一步加強我們與客戶的重要夥伴關係，為股東創造價值。

作為轉型工作的一部分，我們優先考慮公司治理的改進，我們已徵求投資者以及外部客觀第三方的意見，以證明我們對永續發展和創造股東價值的承諾。

我們提名的董事不僅具有令人印象深刻的背景，而且能夠為多元且平衡良好的董事會貢獻努力。 被提名人來自各種背景，並提供不同方面的專業知識，這些背景對於公司的成功至關重要，同時 還能帶來各自不同的觀點。

此外，在永大營運和文化方面擁有豐富經驗及知識的現任董事，以及 具有國際視野的新董事良好組合，將確保建立一個強大的董事會，從而可以做出明智的決策，避 免出現偏差。最後，隨著我們加大對服務的關注力度，爭取在中國站穩腳步，被提名的候選人提 供了必要的背景，並且有能力領導公司通過戰略擴張。誠摯地建議我們的股東支持這些董事候選 人的選舉。

雖然許作名、和築投資及和發國際所提出的董事有其專業資格，但他們可能給董事會帶來的好處，目前仍不明朗。我們公司遵循結構化的內部董事提名流程，使我們能夠評估所有候選人及其相關 資格。

但其他股東提議的董事們展現一種企圖，似乎只是為了爭奪經營權控制公司，而不是專注 在創造股東價值上。此外，還應注意的是，法人股東瑞城豪投資有限公司疑似從事電梯相關競業行為，其公司負責人許作名此舉動將恐違反董事行為準則，且經股東提案研議其相關法律責任。

但由於提案逾期、且持股未達百分之一，而未成為股東會議案，但依法仍應於股東大會向股東報告說明，由於此為董事會的重大議事結果，因此必須依法揭露此重大信息。所以，其他股東的提名人選可能會無法配合我們的綜合轉型計劃所帶來的進展並使其失去動力， 因為其他股東的提名人選在創造股東價值的關連性上是非常模糊的。因此我們建議股東可以支持 董事會提名的候選人來組成新任的董事會，以創造股東最大利益。

股東對永大的轉型計劃和努力改善公司治理實踐的支持，將使我們倍受鼓舞，我們將繼續努力並保護股東的利益。相信我們所加強的戰略，在新董事長許瑞鈞的領導以及董事會組成的新變化不僅將帶來更高的股東價值，還會使永大成為台灣甚至亞洲的領導企業。

我們感謝您的全力支持，並衷心期待本年度股東大會的會面。

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