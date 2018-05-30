港資看好大立光三鏡頭商機 目標價升至4,600元

2018-05-30 12:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



港系外資出具最新大立光（3008）報告，三鏡頭手機已成為重要趨勢，在三鏡頭趨勢帶動下，港系外資對大立光重申「買進」評等，目標價由3,760元調升至4,600元。

蘋果自從2016年推出搭載雙鏡頭的iPhone 7 Plus之後，市場起而效尤，現在高階手機清一色均搭載雙鏡頭規格，並有部分中高階機種開始同步採用雙鏡頭配置；港系外資認為，2019年開始，手機品牌廠有機會開始採用三鏡頭設計，不僅提供更大的光圈、更好的變焦能力，光學變焦甚至可以來到三至五倍，而在這樣的產業趨勢發展前提下，大立光是智慧型手機鏡頭主要領導者，也可望因此而受益，尤其，三鏡頭設計有望率先被高階機款採用，接下來也將會進入到中階手機，可望額外貢獻大立光2018、2019年營收約9%以及18%。

除了三鏡頭商機之外，大立光也擁有3D感測鏡頭訂單，不過，港系直言，3D感測市場將面臨ASP（平均單價）下滑風險，對大立光營運帶來的挹注有限，不如三鏡頭商機來得大。

台股進入傳統五窮六絕期，這也使得大立光短線動能看來相對疲弱，但港系外資仍然正面看待鏡頭規格升級趨勢，除了三鏡頭之外，鏡頭規格預料會在2020年從6p升級至7p，加上3D感測規格也會延續，挹注大立光未來營運走勢。

港系外資調升2018、2019、2020年預估各約5%、13%以及10%以反映需求較佳、三鏡頭利多，目標價也跟著從3,760元調升到4,600元，並預估2019年每股獲利有望來到230元。

若說有什麼風險，港系外資點名終端市場需求惡化、潛在產能利用率、競爭激烈帶來的平均單價壓力、外匯負面影響以及緩步轉移的規格升級，也都是投資人必須隨時關注的市場發展趨勢。