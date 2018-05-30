蘋概三強 同聲看旺下半年

報系資料照片 分享 facebook 蘋概今年度股東常會昨（29）日由景碩、TPK、台虹等三家關鍵零組件與材料商領頭登場，三大廠同聲看旺下半年營運，並釋出電子業「五窮六絕」淡季中仍有亮點的訊息，為蘋概股下半年營運轉強吞下定心丸。

TPK、台虹、景碩分別是蘋果觸控、軟性銅箔基板、類載板等三大關鍵零組件與材料廠供應商，也是iPhone新機必備的零組件，三大廠釋出的營運展望，被視為觀察蘋概走勢的重要風向球。

台虹是全球前三大軟性銅箔基板供應商，並為台資第一大廠，先前已釋出看好下半年營運表現，並搶進前後鏡頭與觸控模組相關用板。昨股東會也進一步釋出正面訊息。台虹集團總經理顏志明並預告，歷年第3季都是傳統旺季，今年沒有悲觀理由。

景碩是全球前六大載板供應商，去年在既有載板布局已外，積極切入蘋果類載板供應鏈，不過因初期生產良率偏低與資本支出大幅提升，拖累去年獲利表現。

面對小股東關切下半年狀況，景碩董事長郭明棟強調，去年營運主要受類載板前期投資較高影響，不過整體來看，去年已是營運谷底，目標下半年新機種開始放量下，帶動營運成長。

經濟日報提供 分享 facebook 據景碩內部目標，今年類載板目標營收占比約一成至15%，在今年上半年良率已到位，第3季隨主要客戶機種開始試產與放量，將實現獲利，並帶動毛利率逐季改善。

TPK董事長江朝瑞則說，受惠「大客戶」即將開始拉貨，估計下季開始業績將會明顯轉強，公司也會朝好的方向逐漸前進。

TPK為蘋果iPhone、iPad觸控貼合主要供應商之一；由於今年外傳新款LCD版本iPhone將改採外掛式觸控，藉此降低成本，而此一技術正是TPK最拿手的絕活之一，因此今年訂單有望較過去成長不少。

展望未來，江朝瑞認為，今年第2季是全年谷底，最壞的情況將過去，第3、4季會「開始熱起來」；至於奈米銀技術方面，公司已布局五年，將提供上游奈米銀材料、塗布、Pattern、貼合到模組化一條龍生產，而今年將是奈米銀技術元年。

TPK訂今年全年資本支出約75億元；其中，上季資本支出約6.8億元，第2季將新機台開始陸續進廠，整體資本支出則集中在第3季，因為客戶有新款手機要上市，所以要購置新的機台。