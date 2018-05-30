蘋概股東會接力 牽動市場神經

蘋概股東會昨（29）日由TPK等三家業者起跑之後，第二波高潮將在6月登場，由6月4日的臻鼎-KY開始，可成、緯創、台郡、和碩等接棒；鴻海則在6月22日舉行股東會，是最壓軸的一場，董事長郭台銘對景氣展望與集團發展，牽動市場神經。

蘋果軟板供應商臻鼎預定6月4日召開股東會，是軟板廠中率先召開，後續蘋果相關PCB廠商還有燿華訂6月12日召開；此外，台郡、台光電、華通等，都在6月14日；欣興於6月15日。

蘋概最受關注的股東會，非鴻海莫屬。鴻海訂6月22日召開股東會，預料由郭台銘親自主持，雖鴻海股東會皆不發放紀念品，仍吸引小股東爭相參與，希望能第一時間與郭董面對面交流。

鴻海旗下FII甫完成A股掛牌相關程序，郭董談集團布局，以及看整體電子業發展狀況，都是小股東關注焦點，也是法人評斷蘋果動態，以及整體電子業景氣的重要風向球。

蘋果另外兩大組裝夥伴緯創與和碩則分別在6月14日與21日舉行股東會，由於蘋果新款iPhone將在下半年推出，組裝廠按照時程，可能在6月底至7月開始陸續組裝，預期將帶動緯創與和碩等蘋果供應鏈廠商的業績，自下半年持續增溫。

機殼廠可成、鴻準分別在6月11日、22日召開股東會，除通過去年財報以及配息外，也將釋出展望。