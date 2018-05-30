兩外資保守看台積 引關注

2018-05-30 01:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ／台北報導



在法人圈對台積電仍普遍抱持正向觀點之際，摩根士丹利與野村等兩大外資券商率先釋出對台積電較為謹慎保守的觀點，引起關注。

經濟日報提供 分享 facebook 近期台股在「萬一」關卡上下震盪，市場直指指數未能順利越過11,000點，與台積電的弱勢表現有關。而台積電股價近期持續走疲，年線保衛戰已正式開打，股價一但失守，恐將向下修正，不利台股盤勢正向表現。

台積電近期股價在觸及年線230元附近後遭遇反壓，昨天收225元、下跌2元，外資大賣逾1.1萬張，連續四個交易日賣超。台積電近期股價疲軟，與兩大外資率先轉趨保守有關。台積電在4月19日法說會中，釋出本季保守的看法後，股價從244.5元的波段高點下殺，最弱一度跌到220元，而後小幅彈升，不過近期則隨外資保守報告出爐再次走弱。

摩根士丹利證券出具報告指出，受虛擬貨幣拖累，台積電本季營收恐由市場預期的個位數增長，轉衰退中低個位數，因看法貼近實際情境，受到市場重視；同樣的，野村證券也對虛擬貨幣看法保守，認為風險大於機會，加上智慧型手機需求不佳，因此對台積電看法也轉趨謹慎。

從4月19日之後的法人報告來看，不論是本土法人或外資，對於台積電多抱持正向觀點，沒有任何一家建議「賣出」。不過，約有一半法人建議「買進」、「優於大盤」，另外一半則是建議「持有」、「中立」、「區間操作」，並沒有非常看好，目標價也很紛歧，從228元到300元不等。

華南投顧董事長儲祥生分析，外資對台積電仍站在賣方，造成台積電股價偏弱，反彈力道不如大盤。