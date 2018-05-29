親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

美艦入西沙 陸媒強硬表態：鬥一鬥更健康

川普證實 金正恩左右手金英哲正前往紐約

華美電子未出具季報 6月27日前未補恐下櫃

2018-05-29 20:21經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

金管會證期局今（29）日公布上市櫃公司第1季財報申報情況，其中上櫃公司華美電子因找不到繼任會計師簽證，沒有如期出具財報，若在今年6月27日前不補正，就得面臨下櫃處分，是今年繼必翔之後，第二家下市櫃的公司。

證期局主任秘書簡宏明表示，截至今5月15日，上市櫃公司應申報家數共計1656家，除了上櫃公司華美電子、寶得利未如期出具今年第1季財務報告外，其餘公司均於規定期限內完成公告申報。其中寶得利已經在5月17日補正，解除下櫃危機。只剩下華美電子未交財報，若未在6月27日前不補正，恐遭下櫃處分。

此外，金管會統計，今年第1季上市公司營收為6兆5788億元，較去年同期增加4090億元，成長幅度6.63%；稅前淨利為4915億元，較去年同期增加537億元，成長幅度12.27%。第1季獲利成長包括通信網路業，主要受惠處分資產利益及授權收入挹注；塑膠工業因產品需求強勁，產品價格上漲而推升獲利；半導體業則因出貨增溫、高階產品占比提升及DRAM產品均價上漲等，獲利有所成長。

上櫃公司今年第1季營收為5085億元，較去年同期增加432億元，成長幅度9.28%；稅前淨利為326億元，較去年同期增加115億元，成長幅度54.5%。第1季獲利成長包括半導體業，主要是因半導體晶圓需求成長，讓整體產業獲利增加；生技醫療業因醫材產品授權成功及認列處分藥證收入，帶動整體產業獲利成長；另光電業獲利主要來自業外轉投資收入及處分固定資產利益所致。

財報半導體
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

公司治理評鑑 裕隆名列前5%

2018-05-29 17:17

公司治理評鑑前5％ 元大期成唯一連四年獲選期貨業者

2018-05-29 17:15

三商壽去年每股EV67.1元 下滑11%

2018-05-29 16:51

寶佳也希望插旗永豐金？永豐金總座：沒有跟寶佳見面

2018-05-29 16:08

永豐金證券總座葉黃杞 口頭請辭

2018-05-29 16:01

鈺創攻入阿里無人店 爆量漲停

2018-05-29 14:39

併購話題發酵 被動元件續熱

2018-05-29 14:39

美休市、歐下挫 台股攻「萬一」又失利

2018-05-29 14:39

家登股東會 看好Q2轉盈、逐季升溫

2018-05-29 14:39

大立光超搶手 國壽增持股

2018-05-29 14:39

新巨通過配息2.7元 殖利率逾7%

2018-05-29 13:04

放寬員工獎酬股票課稅 工商團體持正面看法

2018-05-29 12:40

員工獎酬股票課稅放寬 子法最快7月公告

2018-05-29 12:22

被動元件多檔續創新高 華新科狂飆帶動集團樂翻

2018-05-29 11:46

英利通過發放現金股利3.9元 今年營收持續看好

2018-05-29 11:42

劉坤錫：本土資金強 OTC指數逼近前波高點

2018-05-29 11:42

5月台股漲勢 冠全亞

2018-05-29 11:20

立院三讀 員工取得獎酬股票可擇低課稅

2018-05-29 11:15

元大MSCI A股 6月7日至12日隆重募集

2018-05-29 10:31

德律5月營運看俏 早盤股價漲破60元大關

2018-05-29 10:17

大立光前十大股東 有人進有人出

2018-05-29 09:55

專家：股市走高 多元資產抗震

2018-05-29 09:10

內資力挺 台股5月漲幅居亞股之冠

2018-05-29 09:02

美股休市 台股整理態勢未變

2018-05-29 08:02

國巨站千元引爆雙千金行情 大盤有望再度挑戰11,000關

2018-05-29 02:03

立委建議：周邊事業賺錢 應降手續費

2018-05-29 01:17

逐筆交易上路後 市場期待開放權證當沖

2018-05-29 01:17

證券F4合體…評估中

2018-05-29 01:17

繼大立光、國巨 台股下個千金誰最被期待

2018-05-29 01:17

台股逐筆交易明年上路 一張表看差在哪

2018-05-29 01:14

就市論勢／高速運算矽晶圓 亮眼

2018-05-29 00:01

八證券金融單位 捐千萬扶弱

2018-05-29 00:01

陽明海運可轉債掛牌

2018-05-29 00:01

友旺波動大 列處置股

2018-05-29 00:01

證交所三檔指數 上線

2018-05-29 00:01

板卡廠Q2業績 有撐

2018-05-29 00:01

首批期貨權證搶市／元大連結9月台指

2018-05-29 00:01

首批期貨權證搶市／凱基商品多元化 投資利器

2018-05-29 00:01

台股逐筆交易 明年上路

2018-05-28 23:38
看更多

熱門文章

繼大立光、國巨 台股下個千金誰最被期待

2018-05-29 01:17

台股逐筆交易明年上路 一張表看差在哪

2018-05-29 01:14

杰力：MOSFET缺貨到明年

2018-05-29 00:01

永豐金證券總座葉黃杞 口頭請辭

2018-05-29 16:01

直得 今年EPS 上看6元

2018-05-29 00:01

國巨站千元引爆雙千金行情 大盤有望再度挑戰11,000關

2018-05-29 02:03

三大法人賣超台股71.59億元

2018-05-29 15:13

奇力新 4月EPS 0.71元

2018-05-29 02:03

被動元件多檔續創新高 華新科狂飆帶動集團樂翻

2018-05-29 11:46

宏碁法說會 聚焦6隻小金雞

2018-05-29 14:39

電動二輪機車時代來臨 業者搶攻市場商機

2018-05-29 09:13

宸鴻Q3營收有望回升

2018-05-29 00:01

合一抗肝癌藥獲美專利

2018-05-29 00:01

鈺創奪阿里訂單 營運添動能

2018-05-29 00:01

板卡廠Q2業績 有撐

2018-05-29 00:01

三貝德再出手 併板橋補習班

2018-05-29 00:01

大立光GIS 認購聚焦

2018-05-29 00:01

台股近關情却 終場下跌23點

2018-05-29 13:44

中鋼出手 助單軋廠衝外銷

2018-05-29 00:01

就市論勢／高速運算矽晶圓 亮眼

2018-05-29 00:01

台股平盤下整理 被動元件拉回

2018-05-29 11:18

台虹迎旺季 業績可期

2018-05-29 00:01

味全有望打入陸星巴克供應鏈 盤中股價漲2.7%

2018-05-29 09:44

台股逐筆交易 明年上路

2018-05-28 23:38

TPK-KY股東會 董座耐心回應小股東提問

2018-05-29 12:32

證券F4合體…評估中

2018-05-29 01:17

亞太電早盤股價漲逾3% 成交量放大到9,000張以上

2018-05-29 10:35

茂矽股價帶量走揚 盤中攻上漲停價43.15元

2018-05-29 10:23

併購話題發酵 被動元件續熱

2018-05-29 14:39

立院三讀 員工取得獎酬股票可擇低課稅

2018-05-29 11:15

員工獎酬股票課稅放寬 子法最快7月公告

2018-05-29 12:22

營運暢旺 杰力再寫歷史新高

2018-05-29 14:39

大立光前十大股東 有人進有人出

2018-05-29 09:55

燦坤全國電 發高溫財

2018-05-29 00:01

全民權證／台勝科 押寶價平

2018-05-29 00:01

三發建案將入帳 營運看俏

2018-05-29 00:01

美股休市 台股整理態勢未變

2018-05-29 08:02

鈺創攻入阿里無人店 爆量漲停

2018-05-29 14:39

全民權證／元太 瞄準微價外

2018-05-29 00:01

台達電華通 挑價內外10%

2018-05-29 00:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top