華美電子未出具季報 6月27日前未補恐下櫃

2018-05-29 20:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



金管會證期局今（29）日公布上市櫃公司第1季財報申報情況，其中上櫃公司華美電子因找不到繼任會計師簽證，沒有如期出具財報，若在今年6月27日前不補正，就得面臨下櫃處分，是今年繼必翔之後，第二家下市櫃的公司。

證期局主任秘書簡宏明表示，截至今5月15日，上市櫃公司應申報家數共計1656家，除了上櫃公司華美電子、寶得利未如期出具今年第1季財務報告外，其餘公司均於規定期限內完成公告申報。其中寶得利已經在5月17日補正，解除下櫃危機。只剩下華美電子未交財報，若未在6月27日前不補正，恐遭下櫃處分。

此外，金管會統計，今年第1季上市公司營收為6兆5788億元，較去年同期增加4090億元，成長幅度6.63%；稅前淨利為4915億元，較去年同期增加537億元，成長幅度12.27%。第1季獲利成長包括通信網路業，主要受惠處分資產利益及授權收入挹注；塑膠工業因產品需求強勁，產品價格上漲而推升獲利；半導體業則因出貨增溫、高階產品占比提升及DRAM產品均價上漲等，獲利有所成長。

上櫃公司今年第1季營收為5085億元，較去年同期增加432億元，成長幅度9.28%；稅前淨利為326億元，較去年同期增加115億元，成長幅度54.5%。第1季獲利成長包括半導體業，主要是因半導體晶圓需求成長，讓整體產業獲利增加；生技醫療業因醫材產品授權成功及認列處分藥證收入，帶動整體產業獲利成長；另光電業獲利主要來自業外轉投資收入及處分固定資產利益所致。