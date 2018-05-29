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寶佳也希望插旗永豐金？永豐金總座：沒有跟寶佳見面

2018-05-29 16:08經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

寶佳集團持續敲進永豐金股票，傳出對永豐金持股約9.6％，永豐金總經理朱士廷今（29）日出席第1季法說會，透露寶佳從上一季法說會就有出席，但經營高層並沒有跟寶佳見面，對於是否影響董事席次，朱士廷認為是兩年後的事情。

寶佳集團持續鎖定金控業者到處插旗，台新金與永豐金為其兩大重要標的，由於台新金今年剛好適逢董監改選年，成為首家迎戰寶佳集團的金控業者，也讓其他金控得以先行觀察戰況。

朱士廷今日指出，經營高層並沒有與寶佳集團接觸過，不過上一次法說會上，寶佳集團的確有兩位代表出席，了解永豐金目前的經營狀況。

朱士廷強調，永豐金下次董監改選是2020年，台新金比較早是今年，所以今年並沒有針對寶佳持續敲進持股、有出現任何特殊問題。

朱士廷指出，永豐金持續啟動縮減子孫公司計畫，預計至年底前，可以減少到僅剩下20幾家，朝每一家子孫公司符合效率公司治理方向前進，也會讓銀行符合數位金融轉型步調，但不會有裁員的問題。

永豐金今日表示，「誠信經營委員會」已完成公司舉報機制的建置，並獲得董事會的通過，成為第五家設立「誠信經營委員會」的金控，已於日前召開第一次會議，董事會並已通過委員會建置的「檢舉案件處理辦法」，正式完舉報機制的建立。

永豐金台新金法說會

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