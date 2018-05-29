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不只吳茂昆 這些部長任期也不長

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永豐金證券總座葉黃杞 口頭請辭

2018-05-29 16:01經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

永豐金今（29）日舉行第1季法說會，市場聚焦永豐金子公司永豐金證券總經理葉黃杞遭裁罰一案。永豐金總經理朱士廷指出，葉黃杞已經口頭請辭，董事會會根據其辭呈做考量。

葉黃杞擁有逾30年的券商資歷，對證券工作相當努力。今年3月在台大舉行的校園博覽會，現場雖然有十多家金控參加，但葉黃杞是其中唯一到達現場、並且全程低調觀察現場學子報名狀況的證券總經理，因為他希望可以吸收更多數位能力等相關人才，協助永豐金證券完成數位轉型。

但葉黃杞終究不敵永豐金何家勢力被持續攻擊議題，被金管會查到疑似跟著客戶買大同股票，遭停止五個月，葉黃杞也已經口頭請辭，將成為何壽川身邊再離開永豐金的老臣之一。

由於金管會祭出的懲罰包括永豐金證券三個月內不得申請增加業務種類或營業項目，這也是擁有證券資深背景的永豐金總經理朱士廷上任來，面臨到的短線挑戰。

朱士廷今日面對媒體提問，是否會影響到證券業務布局，將問題交由永豐金證券執行副總江偉源回應，江偉源回應，目前已經檢視各業務，認為影響相當小，除了部分的ETF造市部分，以及分行申請財富管理業務等進度。

永豐金強調，今年第1季稅後淨利26.49億元，較去年出現雙位數的大幅成長，其中主要來自證券及銀行的手續費成長，證券的淨手續費收入達12.45億元，較上季成長12.5%，較去年同期成長39.0%。

永豐金金管會

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