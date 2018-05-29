新巨通過配息2.7元 殖利率逾7%

2018-05-29 13:04 中央社 台北29日電



電源供應器廠新巨今天股東會通過每股配息新台幣2.7元，以28日收盤價35.25元估算，現金殖利率達7.66%，新巨表示，今年整體營運可望優於去年，惟缺料問題是較大變數。

新巨表示，今年第1季雖然有被動元件及IC等原物料缺料問題影響毛利率表現，但整體獲利表現仍優於去年。從客戶端產品線表現看來，今年整體營運有機會優於去年，但目前被動元件缺料問題持續，是最大困擾及變數，另外後續是否會有缺電問題則需進一步觀察，下半年整體營運可望優於上半年。

新巨106年合併營收為29.28億元，營業毛利為11.04億元，合併毛利率為37.73%，稅後盈餘為4.6億元，每股盈餘為3.02元，今天股東會通過每股配息2.7元。

回顧去年表現，新巨指出，持續深耕布局高階電源產品，專攻雲端市場伺服器及強固型工業用電腦市場，汽車電子產業、高端智慧家庭設備市場等。

展望今年，新巨以「AI元年系統應用趨勢」為主軸，人工智慧是物聯網及工業4.0發展的核心，人工智慧(AI)與物聯網(IoT)將快速匯流，進化為AIoT，持續朝向高端多樣少量利基型市場發展仍是新巨努力的方向。

新巨第1季合併營收為6.68億元，營業毛利為2.31億元，合併毛利率為34.63%，年減4.13個百分點，稅前盈餘為9707萬元，稅後盈餘為7311萬元，年增2.15倍，每股盈餘為0.48元。