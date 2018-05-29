滬指低開5點 房產金融股走軟

2018-05-29 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



（路透社資料照片） 分享 facebook 中國大陸股市早上開市偏軟，上證指數低開5點。

據香港信報財經網，上證指數開市報3129點，跌5點或0.17%；現報3134點，跌不足1點或0.03%。

深成指開市報10446點，跌18點或0.18%；現報10472點，升7點或0.07%。

滬深300指數開市報3824點，跌9點或0.24%；創業板指數開市報1795點，跌1點或0.07%。

各板塊普遍走軟，造紙股挫1%；房地產、金融、電力、鋼鐵、水泥、化工、石油股偏軟；半新股則漲近2%；煤炭、有色金屬股靠穩。