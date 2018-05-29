大立光前十大股東 有人進有人出

2018-05-29 09:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



鏡頭廠大立光（3008）年報已出爐，即使智慧型手機發展已進入高原期，該公司表示，今年仍將秉持著「創新、專業、速度、彈性」的經營理念，在面對瞬息萬變的經營環境時，不斷自我要求與成長，致力於產品開發與品質提升，持續創造獲利成長。

大立光預期，今年產銷重心仍將集中於手機相機鏡頭，會積極提升生產技術及產能規模，以維持該公司在製造成本上的優勢，使整體產銷體系更具競爭力。

觀察大立光去年與今年股東會年報的前十大股東變化，前董座陳世卿仍是該公司最大單一股東，持股約5％出頭，與持股排名第二的夫人蔣翠英，共約有大立光近10％股權。

至於大立光執行長林恩平與董事長林恩舟，則分別居於持股比例第三、四，與父親林耀英，及林恩舟的夫人高芳真，合計持有超過12％股權。

另外，大立光去年的年報顯示，新制勞退基金持股該公司1.79％，排名第九大股東，但翻開今年的年報，已不在其前十大股東名單內；國泰人壽去年持有該公司1.78％股權，今年資料顯示其已持續加碼持股到2.62％。

花旗銀行受託保管新加坡政府投資專戶對大立光持股，去年為1.83％，今年也增至2.25％。

摩根大通銀行台北分行受託保管的歐洲太平洋成長基金，去年還不在大立光前十大股東，今年則以持股2.85％，位居該公司第五大股東。