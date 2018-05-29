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美股休市 台股整理態勢未變

2018-05-29 08:02中央社 台北29日電

台股。 中央社
台股。 中央社
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美股因陣亡將士紀念日休市一天，倫敦股市也因春季銀行假期休市一天。法人認為，台股逢高檔反壓與量能偏低影響，仍持續震盪整理，短線操作可聚焦盤面具人氣及題材的輪動股。

川金會起死回生有望，市場預期將對國際股市與亞洲股市帶來正向表現，加上近期漲勢凌厲的被動元件族群股價再度點火，台股加權股價指數昨天終場上漲45.47點，收在10987.77點，漲幅0.42%，成交值新台幣1393.71億元。

外資及陸資昨天買超台股17.77億元，投信賣超5.03億元，自營商賣超5.12億元。三大法人合計買超7.62億元。

國發會發布4月景氣燈號，不只邁向連3綠，綜合判斷分數也攀升至26分，但景氣領先、同時指標持續走跌；國發會認為，國內經濟情勢溫和擴張，只是成長力道有待加強。

產業訊息方面，近來傳出味全將搶進中國星巴克供應鏈，獲得鮮奶訂單；味全董事長陳永清對此表示，目前還未簽約，但雙方合作案正「緊鑼密鼓中」。

電信三雄日前推出499吃到飽方案，引爆搶辦風潮，第一線人力吃緊，勞動主管機關以台灣大哥大違反勞動基準法規定，共計裁罰新台幣120萬元。

法人表示，台股逢11000點以上高檔反壓，多方無力衝關，季線、半年線附近支撐力道強，指數可望維持區間橫盤整理走勢；考量地緣政治衝突持續影響美股近期整理，對台股助益有限，盤面類股輪動以被動元件、矽晶圓、網通等類股為主。

台股

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