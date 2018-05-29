國巨站千元 引爆雙千金行情

2018-05-29 02:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ／台北報導



國巨董事長陳泰銘 分享 facebook 內資昨（28）日轉向中小型股，點火國巨站上千元，並帶動被動元件族群強攻。法人指出，被動元件族群融券持續飆高，加上股東會軋空列車啟動，引爆「雙千金行情」，借券餘額、融券多空對決動向，將是台股再戰「萬一」關卡的關鍵。

MSCI明晟半年度權重調整將在本周四（31日）盤後生效，預期當天尾盤將再度面臨外資賣股大考驗，市場資金昨天轉向非主要權值的中小型股，強勢指標股后國巨漲停收1,065元，再創歷史新高，被動元件族群人氣強強滾，並蔓延至具漲價、缺貨題材的矽晶圓，以及蘋果將啟動拉貨潮的光學、3D感測股。

國巨昨天收盤重返千元大關之上，「雙千金行情」帶動外資轉為買超17.48億元，指數終場上漲45點、收10,987點，11,000點近在咫尺，八大公股行庫則小幅賣超3,078萬元。

多位業內人士分析，由於陸股入摩、MSCI調降台股權重，不利外資加碼，內資近期買盤集中在中小型股，其中，國巨在缺貨、漲價題材下，加上軋空力道強勁，股價亮燈漲停，與股王大立光的「雙千金行情」，不僅有望帶動指數站上「萬一」大關，只要產業趨勢未出現反轉跡象，伴隨美股平穩、台股未出現系統性風險等外在正向環境助攻，有望挑戰28年高點11,270點。

從籌碼面來看，國巨目前融券逾2,000張、換算市值逾20億元，借券系統的借券餘額市值則進一步攀升至高達261億元，國巨將在6月5日召開股東會，最快在6月底將除權息，雖然借券不需強制回補，但若股價持續飆高、軋空題材將成為空方最大壓力所在。

目前借券餘額市值較高的還有華新科62億元，奇力新與禾伸堂也都逾10億元，三加公司融券餘額也分別達4,113張、1.8萬張、3,085張。

再由股東會日期來看，6月將陸續登場的有5日國巨、智寶、奇立新，7日美磊、8日有禾伸堂與大毅等接棒演出，月底還有28日華新科，不僅股東會現場公司將釋出產業前景訊息，加上除權息衍生的軋空走勢推波助瀾，族群題材一波接一波下，預期族群股價在6月底前仍將不寂寞，維持高檔震盪走勢，也將進一步推升台股指數空間。