華韡股東會通過公司更名 現金減資約兩成

2018-05-28 21:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



淡出銅箔基板的華韡（5481）今（28）日召開股東會通過公司更名、現金減資約兩成等議案，至於董監事改選則由原班人馬續任，郭人武並續任董事長。

華韡近年積極轉型，受近年來淡出銅箔基板 （CCL）事業影響，去年稅後淨損4,940萬元，每股虧損0.52元，股東會也通過不配發股利、現金減資比率約為21.12%等案。

華韡也指出，股東大會也已通過更名為「新華泰富(股)公司」，經營團隊積極啟動營運轉型計畫，包含擴大兩岸幼兒英語教育市場占有率、持續發掘文教事業領域其他合作夥伴策略聯盟契機、以及活化資產、提升資產使用效率等。