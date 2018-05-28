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分屍案發現遺體「少一塊」 黃女兄痛罵：還我妹妹來

投信第11家 統一申請NYSE FANG+指數認可

2018-05-28 18:32經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台灣ETF市場加入新生力軍。台灣證券交易所公告，統一投信28日遞件申請「NYSE FANG+指數」認可，為投信今年第七件ETF標的指數資格認可申請案，該指數也是統一投信首度申請指數認可，ETF發行投信增至11家。

證交所表示，根據送件資料顯示，「NYSE FANG+指數」是由ICE Data Indices編製及維護，指數採平均權重法計算。指數主要反映於美國掛牌交易，包括Facebook、Apple、Amazon、Netflix及Alphabet（GOOGLE母公司）在內等具備代表性、成長性及市場交易關注度高的科技股和非必需消費股股價表現。

目前指數成分股檔數共十檔，各掛牌於紐約交易所（NYSE）和那斯達克交易所（Nasdaq）。

證交所表示，現在上市ETF總計104檔，上市櫃不含雙幣ETF共120檔，追蹤標的涵蓋國內外主要交易所證券、債券及大宗商品，愈來愈便利投資人資產配置。

至於已發行的十家投信，分別為元大、富邦、國泰、復華、群益、兆豐、華頓、第一金、台新及凱基投信，其中凱基主要引入境外的陸股ETF，其餘皆在台募集並發行ETF。

ETF凱基證交所

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