期貨商：若未一鼓作氣衝高 台股恐區間震盪

2018-05-28 20:12 中央社 台北28日電



群益期貨經理林致彬。 圖／群益期貨提供 分享 facebook 群益期貨經理林致彬表示，台股短線可能衝高，突破前波高點11270點，但若無法一鼓作氣衝高，則指數恐在10500點至11000點來回震盪。

林致彬今天在「第一屆群益期貨全球衍生性商品顧問培訓」記者會後受訪指出，美股連3天收長長的下影線，反映美國總統川普對川金會的反覆情緒，但反覆的力道已轉弱，代表川金會逐漸成形。

他說，台股近日守穩在11000點附近，並未呈現弱勢，所以未來2天有機會突破前波高點11270點，若無法一鼓作氣衝高，3至5天仍落在11000點之下，則台股氣勢弱化，可能在10500點至11000點之間來回震盪。

他直言，台股若未衝高，一旦轉為震盪，投資人可選擇搶短，也可選擇長期投資。

美元走勢方面，他表示，一般預期美國聯邦準備理事會將在6月升息，所以5月至6月期間美元轉強，等到6月美國正式升息，美元會貶值一段時間，之後再重現升勢。

他認為，除非美國6月不升息，與市場預期相反，美元才會大貶。

群益表示，今年1月至3月辦理「第一屆群益期貨全球衍生性商品顧問培訓」，經過長達3個月密集訓練，於3月底經過嚴格的口試與筆試淘汰機制，從30位參與培訓業務同仁中，遴選出5位符合高標資格的優秀同仁，今天特別頒發特製純金徽章一枚以資鼓勵。