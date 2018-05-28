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外資上週小賣 投信：台股本益比還是偏低

2018-05-28 20:08中央社 台北28日電

根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場賣超新台幣7.53億元，近10週賣了8週，不過投信認為，加權股價指數目前本益比約15倍，還是低於10年平均的22倍。

證交所表示，截至5月25日止，外資今年累計賣超1573.79億元，總持股市值13兆1798.99億元，占全體上市股票市值40.37%，較5月18日增加1659.87億

中國信託投信表示，美國總統川普與北韓領導人金正恩的高峰會一波三折，兩國能達成何種共識，後續發展值得關注。

此外，爭執不斷的中美貿易談判有緩解跡象，南北韓亦聯合聲明宣布終結韓戰以來的敵對狀態，不過美國商務部擬對汽車產業啟動調查，俄羅斯在6月石油輸出國組織(OPEC)會議可能放鬆石油生產限制，加上經濟數據欠佳，美國通膨接近目標、歐元區經濟數據不如預期均推動美元續強，讓外資對資金撤出新興市場的擔憂氛圍未減。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，短期美元走強趨勢未變，以資金面來說仍為不利，加上電子淡季的影響，都將壓抑外資買盤，加上5月報稅季節性影響，籌碼面略顯凌亂。

周俊宏指出，MSCI明晟納入A股並調降台股權重將在31日生效，觀察外資在10週中有8周賣超台股，不排除資金排擠效應將持續，但外資台期指未平倉淨多單口數已逐漸回升將近至4.5萬口，顯示外資對後市仍有期待。

外資上週自集中市場買超最多的前3名上市公司及張數分別為聯電3萬9676張、台泥2萬7347張、台達化2萬3730張。

外資上週自集中市場賣超最多的前3名上市公司及張數分別為友達5萬4660張、中石化2萬7723張、新光金2萬5391張。

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