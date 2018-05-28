黃文清：後續留意法說、股東會行情

2018-05-28 13:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



歐美股市漲跌互見，「川金會」起死回生有望，台股今日盤面上以被動元件族群及蘋概等電子股點火走揚，指數最高來到10999點，叩關「萬一」行情。台新投顧副總黃文清表示，預期指數將震盪盤堅，留意漲多個股的調節賣壓，操作可著眼下半年業績回升的小型科技股，另外，也需留意法說、股東會行情，以及遊戲、觀光等暑假概念股

美國白宮宣布，川普總統與北韓領導人金正恩的雙邊峰會6月12日可能如期舉行，白宮先遣團於周末按預定計畫出發，分別前往新加坡及北韓進行籌備，美股期貨漲0.3%。

黃文清表示，川金會雙邊峰會6月12日可望如期舉行，白宮先遣團按預定計畫出發，美股電子盤上揚，台股小漲，目前加權指數整體型態為三角型收斂格局末端，行情可望震盪盤堅，上週雖反攻至11000點後拉回，攻擊力道略減，但小型個股表現仍佳，有利於投資信心持續，預期指數將震盪盤堅，留意漲多個股的調節賣壓，操作可著眼下半年業績回升的小型科技股。

另外，COMPUTEX展在將與6月初展開，加上下半年的蘋果新機題材，預期電子類股仍是盤面主流，包括3D感測相關，鋁質電容相關族群可旺表態。

國際方面，除川金會外，義大利原內定新總理孔蒂（Giuseppe Conte）因總統拒絕其內閣經濟部長人選後，台北時間今早宣布放棄籌組新政府，極右聯盟黨呼籲再舉行大選，五星運動黨則指總統應受彈劾，義大利政治不確定性上升，今年再次舉行大選可能性增加。至於國內方面，今年法說會、股東會將陸續密集進行，觀察公司對下半年產業景氣看法。