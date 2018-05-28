不畏國際油價重挫 台股開盤上漲34點

2018-05-28 09:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



台股面臨川金會破局衝擊，但是市場反應平淡，上周周線上漲111點，而面臨國際油價重挫，加上歐洲國內政局混沌，西班牙、義大利股債雙殺，國際股市又陷入不安定。不過，亞股今日開盤均小漲，台股也以上漲34點開出，開在10976點，電子三劍客台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）均開高。

油價重挫4%、拖累能源類股腳軟，衝擊標準普爾500指數、道瓊工業平均指數上周五收黑，但半導體、零售類股逆勢上揚，仍令那斯達克指數、費城半導體指數收高。美國股市周一（5月28日）將因陣亡將士紀念日（Memorial Day）休市一天。 統計道瓊工業平均指數上周線上漲0.15%，那斯達克指數周K線上漲1.08%，標準普爾500指數周K線上漲0.31%，費城半導體指數上周創3月21日以來收盤高，周K線勁揚3.39%。

台股的三大法人部分，外資及陸資上周五賣超7.68億元、投信賣超2.17億元、自營商小幅買超4.98億元，合計賣超5.26億元。以外資買賣超個股來看，鴻海因FII在A股超過700倍超額認購的簇擁下，母以子貴也獲得外資大買1.3萬張，不過，電子三雄中，台積電遭外資連2賣，大立光更糟到連8日賣超，至於買盤還是以中低價電子股為主要重點，包括聯電獲買超逾1.3萬張，彩晶買超也超過5000張。

在台指期部分，三大法人則是互有多空，外資加碼多單3311口，淨多單回升到44997口以上；投信回補空單6口，淨空單來到24294口；自營商加碼空單1594口，淨空單降到2485口。

日盛投顧表示，技術面台股站回到5日均線之上，短線強度增強，方向上則為沿10日均線緩步墊高，短、中、長期均線多頭排列，走勢偏多，但目前日KD仍未於死亡交叉階段，加上5月22日帶量長黑高點11034點尚未突破，且11000點附近為近年3月以來中線套牢區，預料靠近11000點附近震盪將會較大，但低檔月線上揚角度增加，中線多方結構逐漸強化，有利於偏多操作。

至於本周台股將面臨MSCI最新權重將生效及收月線，投資專家看台股有機會緩步攻堅方式挑戰11,000點，盤勢將維持類股輪動行情。