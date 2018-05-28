外資：台股6月迎除權息行情

法新社 分享 facebook 5月即將結束，展望台股6月行情，外資分析師預期，迎接除權息旺季，指數強勢整理機率高，高殖利率與旺季概念股可望成為盤面焦點，將吸引國際買盤回流；另外，需同時關注美國升息、地緣政治風險、上市櫃公司5月營收及美股走勢等四大指標。

根據統計，2000年以來，台股6月跌多漲少，上漲機率低於四成。外資分析師指出，今年6月預期仍發酵「五窮六絕」，惟近來國際變數消解，川金會拍板，A股入摩對資金的負面因素也將消除，加上台股公司股東會釋正向展望，除權息旺季將至，指數可望強勢整理。

分析師表示，6月國際買盤對台股布局，聚焦四大議題，包含：聯準會（Fed）預計升息1碼，美元指數有續強空間；地緣政治風險的川金會進度，義大利選情對歐洲政局影響；上市櫃公司5月營收成果，研判較4月進一步回溫；以及短期出現回穩的美股行情，牽動投資人信心。

外資預期，國際買盤回流將以除權息題材的高殖利率股為先；另外，將於第3季邁入旺季的台系供應鏈，也能期待回補潮。就上周資金流向觀察，外資買超前15大標的有聯電、台泥、台達化、瀚宇博、微星、聯強、宏碁、大聯大等，涵蓋半導體、水泥、塑化、電腦設備與電子通路等旺季族群。

台新投顧總經理李鎮宇則認為，市場近期在匯率、繳稅等因素影響中，量能失溫是上周站穩「萬一大關」失利的主因之一。不過，隨美國公債殖殖利率再次滑落等因素，指數在本周有機會上看11,100點。