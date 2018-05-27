14檔旺季加持 買盤湧

2018-05-27 00:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北報導



中央社 分享 facebook 台積電傳出量產新款iPhone A12處理器，為電子旺季將來臨敲響鑼鼓，嗅到先機的國際買盤領先啟動布局，搶進鴻海、嘉聯益等14檔「旺季概念股」，躍居盤面強勢焦點。

元富投顧董事長劉坤錫表示，時序即將進入6月，外資根據股東會展望及下半年市況，進行新一波布局。部分「聰明錢」提早嗅出先機，在近期佐以股價位階，尤其大幅修正、價值浮現的電子股，湧現承接買盤，成為台股投資新方向。

據統計，近五年第3季歸屬母公司淨利較第2季平均增幅呈雙位數，代表第3季為營運旺季，且土洋機構估今年每股純益（EPS）比第1季EPS明顯成長，有鴻海、大聯大、華新、南亞科、日電貿、嘉聯益、玉晶光等14檔個股，外資加碼，扮演題材指標。

代工大廠鴻海近十日獲外資買超3.5萬張，是國際買盤優先回補標的。麥格理最新報告指出，鴻海第2季為全年谷底，但隨iPhone啟動拉貨，基本面將否極泰來，預測第3季稅後純益696億元，較第2季228億元成長逾二倍，EPS由本季1.31元增至3.99元。