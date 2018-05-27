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最會養股王…兩集團出列

2018-05-27 01:40經濟日報 記者趙于萱／台北報導

鴻海等六大集團躍居新實力指標，論今年最會飆漲的集團股，卻是股價久未起色的IC設計廠威盛，上漲幅度將近三倍。回顧集團股興衰，威盛集團培養出威盛、宏達電二代股王，是最會培養股王的集團；另外，中華電近來扶植出精測、勤崴等股后、興櫃股王，實力受關注。

威盛2000年搭上網路興起浪潮，在成立後八年以629元躍居股王，市值最高達1.8兆元，其後分割出宏達電，宏達電曾於2006、2011年二度登千金股王，象徵智慧手機榮景。

法人觀察，宏達電董事長王雪紅被許多老股民視為最會培養股王的推手，然市場競爭殘酷，集團未在新趨勢布局繳出成績，威盛、宏達電股價也反映頹勢。今年威盛重見飆漲，主要受轉型效果略顯，又列入MSCI全球小型股指數激勵，目前威盛投資事業多元，包括人工智慧、物聯網運算、先進駕駛輔助系統（ADAS），轉機性是買盤卡位關鍵。

中華電是老牌電信廠，透過小金雞翻新集團門面，從半導體設備廠精測，一度以1,520元高價接棒漢微科成為股后；專注電子地圖與GIS系統開發的勤崴，登錄興櫃來長居百元高價股，最高達515元，近期因緯創旗下緯穎狂飆、退居興櫃股后，仍無礙市場認定中華電投資實力。

今年精測、勤崴股價相對弱，型態走出中長空，但中華電很快扶植出是方電訊，可望交棒成為新集團指標。是方訂6月5日掛牌，26日興櫃收盤價227元，日前競價拍賣得標加權平均價格197.5元，折價幅度14%，如以公開承銷價格170元計算，套利空間達三成。

威盛股王宏達電

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