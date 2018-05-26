15檔內部人搶買 領軍衝關

2018-05-26 00:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ／台北報導



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春江水暖「經理人」先知。上市櫃公司股東會旺季登場，催化台股行情，其中最清楚營運狀況的公司經理人率先加碼、宣示看多後市，三大法人5月以來接力買超，合計買超逾萬張的富邦金、嘉聯益、宏碁等15檔，為台股下周再戰11,000點衝關焦點。

台股屢攻11,000點不下，市場對「五窮六絕」的基本面擔憂，買盤裹足不前，量能停滯在1,300億元上下。外資本周買賣超都在30億元以內、並呈三賣二買，顯示現階段也在場邊觀望。

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台新投顧總經理李鎮宇認為，近期包括南亞科、華新科等指標公司看好未來營運，在進入股東會旺季後，更多公司將發布重要產業景氣看法。由籌碼面觀察，最了解公司營運狀況的經理人，若持續加碼自家股票，意味這些掌握營運方向的經理人看好未來業績成長，也因此經理人動向是許多長線操盤人觀察股票價值的重要參考依據。

根據證期局、證交所的統計，有283家上市櫃公司經理人及其關係人自3、4月台股行情高檔震盪之際，開始增持自家股票，5月時不少法人開始跟單，篩選二者合計鎖碼張數逾1萬張，包括富邦金、玉山金、嘉聯益、國泰金、瀚宇博、宏碁、長榮等15檔。華南投顧董事長儲祥生指出，這些內外兼修個股，都有強勢基本面支撐，主要分布在金融、景氣循環、內需、電競等利基型電子次產業上。