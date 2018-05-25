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櫃買法說會 新星及外國企業下週壓軸登場

2018-05-25 21:30中央社 台北25日電

櫃買中心本季推出多場次、多主題業績發表會，下週分別在28日及29日推出專為櫃買家族新成員規劃的「上櫃新星」及外國來台掛牌的「外國企業」主題壓軸。

櫃買中心主板市場已有756家企業掛牌，透過每年赴海外各地推動優質企業回台掛牌，至目前為止，已成功吸引34家海外公司上櫃。

櫃買中心總經理蘇郁卿表示，櫃買市場本益比、周轉率及再籌資市場等方面均有相當優勢，期望以此為競爭利基，持續爭取優質外國企業來台上櫃。

另外，為協助營運績效已顯現、具成長性、尚未能符合獲利能力的企業進入資本市場，櫃買中心近期已增訂多元上櫃條件供企業選擇，未來將向生技、智慧機械、電商等台灣有競爭力的產業招手，推動爭取掛牌。

本季壓軸兩場業績發表會，邀請參加的6家公司分別為5月28日專精於金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）與電源管理IC廠商杰力、高雄起家的旅行業者五福旅遊及國內主辦展演全方向經營的藝術經紀公司寬宏藝術等3家櫃買家族新成員。

5月29日登場的是致力於3至6歲幼兒教育領域的幼教機構大地-KY、從事美式木製寢室家具的馬來西亞家具製造商特昇-KY，及深耕化合物半導體製程技術的專業晶圓代工及光電元件產品製造公司環宇-KY等3家第一上櫃公司。

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