分析師：大盤技術面短、中期均線走平 聚焦產業基本面

2018-05-25 13:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



美國白宮宣布取消川金會，美股昨日盤中重挫尾盤見收斂，而台股今（25）日以高點開出後，指數雖一度翻黑跌破五日均線並回測10,900點支撐，不過在下檔支撐明確下又翻紅走高，整體盤面上仍以被動元件表現最為強勢。康和證券策略分析師姚君達表示，技術面大盤短、中期均線皆已走平，並無明顯趨勢性，盤面焦點輪由產業基本面主導。

在關鍵數據方面，姚君達指出，近期美國經濟在稅改推升下，勞動市場及製造業仍持續穩定，不過勞動市場逐步偏緊下，債券殖利率也出現走高現象，加上國際油價在美國廢止伊朗核子協議下，對通膨升溫疑慮有所增溫，美國十年期公債殖利率一度升過3.11%，增添股市壓力，所幸近期美聯儲官員在通膨態度上，表達「對稱式」政策目標，容忍短期通膨超越政策目標2%，而維持緩步升息目標不變，也讓金融市場壓力減輕。

在技術分析方面，姚君達表示，短期間美元走揚對台股仍有壓力，不過較難出現大幅拋售情況，外資自2月3日自5月9日期間，合計賣超台股2507億元，近期賣超則逐步趨緩，單日賣超幅度縮減至30億元以下，台股進入10,700~11,200點間區間整理格局，技術面大盤短、中期均線皆已走平，並無明顯趨勢性，盤面焦點輪由產業基本面主導。

對於後市的觀盤重點，姚君達表示，年度盛事Computex即將於六月初開展，今年以人工AI、5G、區塊練、IoT、創新新創與電競VR等主題為主，台股相關題材，包含顯示卡微星、技嘉以及矽智財創意、世芯等相關公司值得留意。

通膨預期再起、國際油價攀升、中國需求回暖，也帶動原物料類股分別走揚，包含中小型塑化股、水泥、不鏽鋼電纜相關的指標公司，適合穩健投資人關注。