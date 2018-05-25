投顧：Q1伺服器需求勁揚態勢將延續

2018-05-25 11:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



全球伺服器Q1出貨量年增15%，優於預期，遠比手機、個人電腦等硬體裝置需求強勁，凱基投顧預估2018年伺服器需求成長加速，相比PC與智慧手機成長放緩的觀點。觀察國內伺服器相關業者，可成（2474）將為蘋果供應鏈之首選，其他看好川湖（2059）與嘉澤（3533）等。

台灣伺服器相關業者今年第1季獲利率與每股盈餘年增表現亦較佳，而在Apple供應鏈部分，凱基投顧預估需待下半年才方可重拾動能，且看好較不受零組件漲價影響之機構件供應商。對於電子硬體首選多涉足伺服器業務，包括川湖、嘉澤與緯穎，主因資料中心需求展望看俏；而可成為我們在蘋果供應鏈之首選。

全球伺服器出貨量年增約15%、季減6%，表現優於預期，主因超大型資料中心與服務供應商需求暢旺，如Fcaebook、Microsoft及騰訊之雲端基礎建設投資帶動，而以北美和中國市場第1季分別年增26%、16%最為強勁。

多數台灣電子軟體廠商第1季毛利與營利率接成季減及年減，主因包括新台幣兌美元強勁、零組件漲價及淡季效應。而受惠第1季伺服器出貨動能增強，伺服器相關供應商營收年增皆表現強勁，緩和第1季毛利與營利率衰退影響。

川湖、嘉澤與緯穎表現較佳，第1季獲利皆強勁年增，分別達212%、23%、863%。凱基投顧預期2018年全球伺服器出貨量將年增達5%，其中受惠全球網路服務供應商資本支出預估年增達44%，預期超大型資料中心需求將年成長20~30%。

此外，虛擬貨幣需求轉強，刺激繪圖卡需求及價格，帶動繪圖卡與電競PC業者毛利與營利率亦呈現年增，其中以微星和華碩表現較為顯著，預期2018年全球電競電腦出貨量將年增10~15%，成長動能將來自Nvidia下半年推出新款GPU。

在蘋果供應鏈部分，iPhone 需求放緩及MacBook Air上市延宕，供應鏈包括和碩及鎧勝第1季獲利率嚴重萎縮，每股盈餘跌幅居所有硬體類別之冠。

但凱基投顧預期Apple推出新款智慧型手機、筆電、平板和穿戴裝置下，供應商將在第3季後重拾營收和獲利動能。其中，較正向於不受零組件漲價影響之業者，如機構建供應商可成和新日興。